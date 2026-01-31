I tempi di Hamilton e Leclerc con Ferrari nei test di F1

Lewis Hamilton ha concluso la prima settimana di prove a Barcellona mettendosi in luce come il pilota più veloce nella fase finale. Registrando un tempo non ufficiale di 1:16.348 nell'ultimo giorno, ha superato perfino il giro effettuato da George Russell, che il giorno precedente aveva chiuso con un tempo di 1:16.445 costruito con la Mercedes.

Max Verstappen è rientrato in pista venerdì e ha concluso la sessione al quinto posto, dimostrando la sua costanza. Tuttavia, il momento clou della giornata è stato offerto da Hamilton, il cui giro finale si è rivelato 0.097 secondi più veloce rispetto a quello della Mercedes ottenuto da Russell, confermando l’elevata competitività in pista.

Il pilota della McLaren, Lando Norris, ha seguito da vicino le evoluzioni della sfida, registrando un tempo di 1:16.594 dopo 83 giri. Norris ha preso il controllo della MCL40 nel tardo pomeriggio, mentre Oscar Piastri ha chiuso la sessione quarto con un tempo di 1:17.446. Questi risultati evidenziano la battaglia serrata e l’equilibrio competitivo all’interno del team.

McLaren ha deciso di saltare i primi due giorni di test per dedicare maggior tempo allo sviluppo della monoposto, ma non senza incontrare qualche ostacolo. Il programma di Piastri è stato interrotto giovedì a causa di un problema al sistema di alimentazione, situazione che ha reso ancora più prezioso il commento di Norris, che ha dichiarato: “Si sente davvero come una McLaren.”

Venerdì, dopo la sospensione dei test dovuta all’incidente di Isack Hadjar nel secondo giorno di prove, Verstappen è tornato in pista con la Red Bull Racing. Il pilota olandese, che sfoggia il numero 3 per questa stagione, si è rivelato il secondo più operativo della giornata dopo Pierre Gasly, completando 118 dei 160 giri e chiudendo con un 1:17.586, che gli ha valso il quinto posto nella classifica dei tempi.

La Red Bull ha sfruttato la sessione per raccogliere dati preziosi e studiare il design innovativo ed estremamente aggressivo dei sidepod e dei bordi inferiori del RB22. Nel frattempo, Fernando Alonso ha fatto il suo debutto nei test della F1 2026 con la vistosa Aston Martin AMR26, completando 49 giri e classificandosi all’undicesimo posto, appena dietro Valtteri Bottas, che a bordo della Cadillac ha segnato un 1:20.920.

Mercedes e Racing Bulls si sono assentati dalla sessione di venerdì, avendo già concluso i loro tre giorni di prova giovedì. I team si trasferiranno a Bahrain per le prossime sessioni ufficiali, programmate dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio, in vista dell’inizio della stagione che inizierà l’8 marzo in Australia.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

