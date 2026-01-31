CONFERMATO: Ferrari TORNA A COMBATTERE nel 2026

La Ferrari ha ricevuto una grande sorpresa in vista della stagione 2026 di Formula 1.

La stampa ha riferito che il vantaggio prestazionale del motore Mercedes sarebbe stato significativo, rendendola la favorita indiscussa. Questo è stato infine confermato durante i test pre-stagionali.

Tuttavia, la sorpresa più grande di venerdì è stata Lewis Hamilton, che ha stabilito il giro più veloce dell'intera sessione. Ha superato piloti come George Russell e Kimi Antonelli, e persino i campioni in carica della McLaren.

Il motore Ferrari era stato oggetto di molti dubbi e interrogativi sulle sue prestazioni, soprattutto considerando il fallimento della stagione precedente con Lewis Hamilton.

Pertanto, questa dimostrazione di competitività è un'ottima notizia per Cadillac e Haas, che utilizzeranno il motore italiano nel 2026. Di conseguenza, qualsiasi notizia relativa alla Scuderia sarà probabilmente legata al team americano.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

