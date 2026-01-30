Ferrari è davanti alla Red Bull e alla McLaren nell'inseguimento della Mercedes

La Ferrari ha preceduto Red Bull Racing e McLaren nel primo round di test pre-stagionali per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Con le modifiche al regolamento per la prossima stagione, la massima categoria ha organizzato una serie di sessioni pre-stagionali per consentire ai team di effettuare uno shakedown e testare tutti i componenti della vettura.

Pertanto, la stragrande maggioranza dei team non si è concentrata su tempi sul giro competitivi o sull'utilizzo di programmi con motori ad alta potenza; tuttavia, alcuni hanno ottenuto risultati migliori o peggiori di altri.

Ad esempio, la Williams non ha nemmeno partecipato ai test a causa di ritardi nel suo programma, e l'Aston Martin ha potuto partecipare solo per due giorni. Per Charles Leclerc e il suo team, la grande novità è che hanno completato più giri rispetto ad altri team come Red Bull Racing.

La Mercedes ha completato il maggior numero di giri con 500, seguita da Ferrari e Haas, mentre Verstappen ne ha completati solo 303.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

