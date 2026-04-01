Le stelle della Red Bull F1, Max Verstappen e Isack Hadjar, hanno rivelato come le cancellazioni delle gare di aprile potrebbero penalizzarli.

A seguito del conflitto in Medio Oriente, è stato annunciato che i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita di F1 ad aprile erano stati cancellati. Senza gare sostitutive, la F1 avrà una 'pausa primaverile' che durerà poco più di un mese (dal GP del Giappone fino al GP di Miami, che si svolgerà il primo fine settimana di maggio).

Per i team di F1, la pausa comporta sia vantaggi che svantaggi. Da un lato, impedisce ai leader del campionato Mercedes e Ferrari di accumulare un vantaggio incolmabile; ma la mancanza di attività in pista esclude qualsiasi raccolta di dati utile riguardo alle nuovissime power unit e vetture, il che a sua volta aiuterà lo sviluppo futuro.

Sia Verstappen che Hadjar hanno menzionato questi pro e contro quando hanno affrontato le cancellazioni delle gare, in particolare in relazione alla DM01, la prima e nuovissima power unit della Red Bull.

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Verstappen e Hadjar preoccupati per la power unit Red Bull

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Parlando ai media al termine del weekend del Gran Premio di Cina, a Hadjar è stato chiesto se la pausa di aprile avrebbe concesso alla Red Bull più tempo per portare aggiornamenti, al che ha risposto: "Sì, e meno punti persi rispetto a tutti gli altri, quindi di sicuro."

Hadjar ha anche spiegato come la pausa potrebbe però influenzare negativamente la loro power unit, aggiungendo: "Più gare facciamo, più capiamo, più ci avviciniamo ai migliori motori in griglia. Da questo punto di vista è sicuramente un piccolo svantaggio per noi, ma va bene così."

Verstappen ha espresso sentimenti simili, ma era meno convinto che la pausa avrebbe offerto loro un vantaggio sui rivali.

"Dopo il Giappone, ovviamente hai qualche settimana in più per aggiungere un po' di performance alla macchina, ma allo stesso tempo anche gli altri aggiungono performance, giusto?" ha spiegato l'olandese.

"Non è davvero dove vogliamo essere. So che tutti stanno ovviamente facendo del loro meglio e penso che siano frustrati quanto me, all'interno del team. Noi ovviamente vogliamo essere migliori, e speriamo di poter già essere un po' migliori in Giappone."

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