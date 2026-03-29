GPFans presenta un riepilogo del Gran Premio del Giappone di Formula 1 del 2026.

Kimi Antonelli ha trasformato la sua pole position in una vittoria al Gran Premio del Giappone. Nonostante una partenza difficile, il pilota italiano ha recuperato rapidamente posizioni.

Il podio di Suzuka è stato completato da Oscar Piastri e Charles Leclerc, mentre George Russell e Lando Norris hanno chiuso la top five. Dietro di loro Lewis Hamilton e Pierre Gasly, davanti a Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon.

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Gabriel Bortoleto ha chiuso al 13° posto, perdendo quattro posizioni dalla partenza. Carlos Sainz ha terminato al 15° posto, appena davanti a Franco Colapinto, Sergio Pérez e Fernando Alonso.

Come si è concluso il GP del Giappone?

Posizioni e risultato finale

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 Oscar Piastri 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Liam Lawson 10 Esteban Ocon 11 Nico Hulkenberg 12 Isack Hadjar 13 Gabriel Bortoleto 14 Arvid Lindblad 15 Carlos Sainz 16 Franco Colapinto 17 Sergio Pérez 18 Fernando Alonso 19 Valtteri Bottas 20 Alex Albon 21 Lance Stroll 22 Oliver Bearman

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Cosa è successo al GP del Giappone?

La partenza del GP del Giappone è stata ritardata di qualche minuto a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito alla perfezione, superando entrambe le Mercedes. La McLaren si è portata in testa e, poco dopo, Leclerc ha superato Russell e Antonelli, portandosi in seconda posizione.

Antonio, pur scivolando in sesta posizione, è riuscito a recuperare rapidamente, superando Hamilton. Verstappen, dal canto suo, ha avuto un'ottima partenza, guadagnando due posizioni e portandosi alle spalle della McLaren di Lindblad.

Nei primi giri, si sono formati due gruppi in testa. Russell ha lottato con Piastri per la leadership, mentre Leclerc guidava un gruppo formato da Norris e Antonelli. Tuttavia, le battaglie intense sono state rare. Russell ha brevemente preso il comando, ma su un rettilineo l'australiano ha sfruttato la sua potenza per riconquistare la posizione.

Verstappen, nel frattempo, è risalito fino all'ottavo posto, pur faticando a tenere il passo dei leader. Poco dopo, Piastri, Leclerc, Norris e anche Russell hanno effettuato i primi pit stop, una decisione che si sarebbe rivelata costosa per lui. Al giro 22, Bearman ha subito un grave incidente, causando l'ingresso della safety car.

La safety car ha permesso a diversi piloti, tra cui Verstappen, di approfittare di un pit stop più efficiente. Russell, che aveva appena effettuato il pit stop, ha visto le sue possibilità di vittoria seriamente compromesse. Il britannico è stato costretto a retrocedere in terza posizione, dietro ad Antonelli e Piastri.

Alla ripartenza, l'italiano ha preso il comando e ha saputo calcolare alla perfezione il suo sorpasso per mantenere il vantaggio, mentre il suo compagno di squadra Russell ha perso una posizione a favore di Hamilton. Verstappen, nel frattempo, è scivolato indietro rispetto a Gasly, terminando all'ottavo posto.

Negli ultimi giri, Antonelli si è distaccato dal resto del gruppo concentrandosi sulla conquista della vittoria. Nel frattempo, Russell ha tentato di strappare un posto sul podio a Leclerc, ma il pilota monegasco ha difeso con successo la sua posizione. Pertanto, Antonelli è stato incoronato vincitore della gara, con Piastri e Leclerc a completare il podio.

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