Attenzione Mercedes: la Ferrari assicura che CAMBIERÀ la F1 2026 molto presto

Ferrari ha confermato che il Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 potrebbe subire importanti cambiamenti nelle prossime settimane.

Fred Vasseur, team principal, ha dichiarato ai media che l’assetto della griglia potrebbe variare, lasciando intendere che il vantaggio offerto dal motore Mercedes potrebbe venire meno molto presto e influenzare anche squadre come Alpine e il giovane pilota Franco Colapinto.

"Dobbiamo capire perché non siamo riusciti a migliorare le nostre performance tra la Q2 e la Q3. La gestione dell’energia non è semplice e talvolta controintuitiva per i piloti, perciò analizzeremo attentamente la situazione per individuare dove possiamo intervenire.

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In ogni caso, ogni punto è essenziale: abbiamo sempre dimostrato un buon ritmo, soprattutto nelle prime gare, e con il nuovo campionato che prenderà il via a Miami dobbiamo continuare a puntare al massimo per accumulare punti.

La stagione sarà molto lunga e lo sviluppo resterà intenso, quindi non c’è motivo di allarmarsi per la situazione attuale", ha spiegato il dirigente.

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Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Giappone?

Kimi Antonelli ha battuto George Russell nella lotta per la pole position del Gran Premio di Giappone 2026. Il pilota italiano ha superato il compagno di squadra con un margine di 0,298 secondi.

Dietro la scuderia Mercedes, Oscar Piastri si è piazzato al terzo posto, davanti a Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton, mentre Pierre Gasly ha conquistato il settimo posto, superando piloti come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto nel Top 10 della sessione.

Nella Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll. Inaspettatamente, Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno superato il turno e infatti si sono ritrovati al di fuori del Top 10 nella lotta per la pole position.

Anche Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon non sono riusciti ad accedere alla fase successiva, confermando così la forte competitività delle qualifiche giapponesi.

GP del Giappone 2026: Classifica

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Pierre Gasly 8 Isack Hadjar 9 Gabriel Bortoleto 10 Arvid Lindblad 11 Max Verstappen 12 Esteban Ocon 13 Nico Hulkenberg 14 Liam Lawson 15 Franco Colapinto 16 Carlos Sainz 17 Alex Albon 18 Oliver Bearman 19 Sergio Pérez 20 Valtteri Bottas 21 Fernando Alonso 22 Lance Stroll

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