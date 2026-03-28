Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?
Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?
I risultati delle qualifiche del Gran Premio del Giappone saranno disponibili qui.
GPFans presenta la griglia di partenza per il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.
Il giovane pilota Kimi Antonelli, promessa della Mercedes, ha superato il compagno George Russell nella sessione di qualifiche, conquistando così la sua seconda pole consecutiva.
Antonelli ha dominato la prova battendo Russell di quasi tre decimi di secondo, mentre il compagno Oscar Piastri si è fermato a una minima distanza, dimostrando la forza e la competitività del duo Mercedes in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.
In seconda fila si schiererà accanto alla Ferrari di Charles Leclerc, il quale sembrava aver ritrovato il ritmo nelle ultime giri rapidi prima di un inopportuno errore nel secondo settore.
Nella terza fila si è delineata una situazione analoga, con Lando Norris in grado di superare Lewis Hamilton, piazzandosi rispettivamente quinto e sesto. Partire dalle retrovie renderà difficile per la potente Ferrari competere per il comando, mentre la lotta per la posizione di vertice promette ulteriori sviluppi imprevedibili.
Durante la sessione di qualificazione Max Verstappen è stato eliminato in Q2 a causa della sorprendente prestazione del debuttante Arvid Lindblad dei Racing Bulls. Il campione olandese partirà domenica dalla undicesima posizione e, dopo l'eliminazione, ha lamentato via radio che la sua Red Bull era "completamente ingovernabile", soprattutto dopo essere stato superato per ben la seconda volta in questa stagione dal compagno Isack Hadjar.
Questo episodio aggiunge ulteriore incertezza a una stagione ancora giovane e costellata di sorprese.
GP del Giappone 2026: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
Correlato: GP Giappone 2026: Antonelli conquista un'altra vittoria su Russell; la Ferrari delude in qualifica
Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Giappone?
Kimi Antonelli ha battuto George Russell nella lotta per la pole position del 2026 Japan Prix di Formula 1. Il pilota italiano ha preceduto il suo compagno di squadra di 0,298 secondi.
Dietro i piloti Mercedes si è piazzato Oscar Piastri, davanti a Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton. Pierre Gasly si è qualificato settimo, precedendo piloti come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto nella top 10 della classifica dei tempi.
Nella Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll. Dopo essere passati inaspettatamente al turno successivo, Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno chiuso fuori dalla top 10 per la pole position. Insieme ai piloti di lingua spagnola, anche Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon sono stati eliminati in Q2.
GP del Giappone 2026: Classifica
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
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