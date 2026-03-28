close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

GP Giappone 2026: Antonelli conquista un'altra vittoria su Russell; la Ferrari delude in qualific

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it — Foto: © IMAGO

GP Giappone 2026: Antonelli conquista un'altra vittoria su Russell; la Ferrari delude in qualific

Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1, battendo George Russell in una sfida serrata.

Il pilota italiano ha superato il compagno Mercedes per 0,298 secondi, mentre Oscar Piastri ha seguito immediatamente, preceduto da Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Pierre Gasly si è piazzato al settimo posto, davanti a nomi come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Nella sessione Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Sorprendentemente, Carlos Sainz e Franco Colapinto, pur essendo passati inaspettatamente alla fase successiva, non sono riusciti a entrare nella top 10. Anche Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon hanno fatto fatica a superare la prima barriera della qualificazione.

GP di Giappone 2026: Classifica

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Isack Hadjar
9Gabriel Bortoleto
10Arvid Lindblad
11Max Verstappen
12Esteban Ocon
13Nico Hulkenberg
14Liam Lawson
15Franco Colapinto
16Carlos Sainz
17Alex Albon
18Oliver Bearman
19Sergio Pérez
20Valtteri Bottas
21Fernando Alonso
22Lance Stroll

Correlato: Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell

Cosa è successo nelle FP3 del GP del Giappone 2026?

GPFans presenta i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.

Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce delle FP3 con un tempo di 1:29.362, battendo George Russell di 0.254 secondi. Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton hanno chiuso alle sue spalle.

Lando Norris, che ha avuto problemi all'inizio della sessione, ha chiuso al sesto posto. Nico Hulkenberg è arrivato secondo, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly a completare la top 10.

Franco Colapinto ha chiuso al 17° posto, molto indietro rispetto al compagno di squadra Alpine, ma davanti a Carlos Sainz. Sergio Pérez è arrivato dietro a Valtteri Bottas, ma davanti a Lance Stroll e Fernando Alonso, quest'ultimo ultimo in classifica.

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Lewis Hamilton
6Lando Norris
7Nico Hulkenberg
8Max Verstappen
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Isack Hadjar
12Liam Lawson
13Arvin Lindblad
14Esteban Ocon
15Oliver Bearman
16Alex Albon
17Franco Colapinto
18Carlos Sainz
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Lance Stroll
22Fernando Alonso

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell

Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell

  • Oggi 04:57
Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?

Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?

  • 2 ore fa
Il GRANDE PERICOLO che Kimi Antonelli e Mercedes corrono in F1

Il GRANDE PERICOLO che Kimi Antonelli e Mercedes corrono in F1

  • 25 marzo 2026 20:40
F1 Kimi Antonelli Oggi: Impressionato dalla risposta di Hamilton; Verstappen cerca di passare alla Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Impressionato dalla risposta di Hamilton; Verstappen cerca di passare alla Mercedes

  • Ieri 20:00
Una bomba in griglia? Verstappen è alla ricerca di un sedile in Mercedes F1

Una bomba in griglia? Verstappen è alla ricerca di un sedile in Mercedes F1

  • Ieri 06:33
Kimi Antonelli è rimasto IMPRESSIONATO dalla risposta di Lewis Hamilton

Kimi Antonelli è rimasto IMPRESSIONATO dalla risposta di Lewis Hamilton

  • Ieri 06:16

Notizie di Formula 1

09:14
Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?
08:18
GP Giappone 2026: Antonelli conquista un'altra vittoria su Russell; la Ferrari delude in qualific
04:57
Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell
26-3
Antonelli F1: AMMETTE PARTI ILLEGALI nella sua auto

Appena arrivato

09:14
Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?
04:57
Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell
27-3
F1 Kimi Antonelli Oggi: Impressionato dalla risposta di Hamilton; Verstappen cerca di passare alla Mercedes
27-3
Mercedes sta nascondendo deliberatamente informazioni ai suoi clienti? La risposta di McLaren
27-3
Verstappen viene attaccato per la sua condotta INACCETTABILE in F1
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri? GP giapponese

Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?

2 ore fa
ESCLUSIVA: Hamilton potrebbe seguire le orme di Verstappen e firmare per la GT3? Esclusiva GPFans

ESCLUSIVA: Hamilton potrebbe seguire le orme di Verstappen e firmare per la GT3?

Ieri 05:49
la Mercedes domina, la Ferrari perde terreno nelle FP1 del GP del Giappone Formula 1

la Mercedes domina, la Ferrari perde terreno nelle FP1 del GP del Giappone

Ieri 05:04
Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina Formula 1

Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina

26 marzo 2026 16:53
Ontdek het op Google Play