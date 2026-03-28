Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1, battendo George Russell in una sfida serrata.

Il pilota italiano ha superato il compagno Mercedes per 0,298 secondi, mentre Oscar Piastri ha seguito immediatamente, preceduto da Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Pierre Gasly si è piazzato al settimo posto, davanti a nomi come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Nella sessione Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

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Sorprendentemente, Carlos Sainz e Franco Colapinto, pur essendo passati inaspettatamente alla fase successiva, non sono riusciti a entrare nella top 10. Anche Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon hanno fatto fatica a superare la prima barriera della qualificazione.

GP di Giappone 2026: Classifica

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Pierre Gasly 8 Isack Hadjar 9 Gabriel Bortoleto 10 Arvid Lindblad 11 Max Verstappen 12 Esteban Ocon 13 Nico Hulkenberg 14 Liam Lawson 15 Franco Colapinto 16 Carlos Sainz 17 Alex Albon 18 Oliver Bearman 19 Sergio Pérez 20 Valtteri Bottas 21 Fernando Alonso 22 Lance Stroll

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Cosa è successo nelle FP3 del GP del Giappone 2026?

GPFans presenta i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.

Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce delle FP3 con un tempo di 1:29.362, battendo George Russell di 0.254 secondi. Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton hanno chiuso alle sue spalle.

Lando Norris, che ha avuto problemi all'inizio della sessione, ha chiuso al sesto posto. Nico Hulkenberg è arrivato secondo, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly a completare la top 10.

Franco Colapinto ha chiuso al 17° posto, molto indietro rispetto al compagno di squadra Alpine, ma davanti a Carlos Sainz. Sergio Pérez è arrivato dietro a Valtteri Bottas, ma davanti a Lance Stroll e Fernando Alonso, quest'ultimo ultimo in classifica.

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton 6 Lando Norris 7 Nico Hulkenberg 8 Max Verstappen 9 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly 11 Isack Hadjar 12 Liam Lawson 13 Arvin Lindblad 14 Esteban Ocon 15 Oliver Bearman 16 Alex Albon 17 Franco Colapinto 18 Carlos Sainz 19 Valtteri Bottas 20 Sergio Pérez 21 Lance Stroll 22 Fernando Alonso

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