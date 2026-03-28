GP Giappone 2026: Antonelli conquista un'altra vittoria su Russell; la Ferrari delude in qualific
GP Giappone 2026: Antonelli conquista un'altra vittoria su Russell; la Ferrari delude in qualific
Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1, battendo George Russell in una sfida serrata.
Il pilota italiano ha superato il compagno Mercedes per 0,298 secondi, mentre Oscar Piastri ha seguito immediatamente, preceduto da Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.
Pierre Gasly si è piazzato al settimo posto, davanti a nomi come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Nella sessione Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Sorprendentemente, Carlos Sainz e Franco Colapinto, pur essendo passati inaspettatamente alla fase successiva, non sono riusciti a entrare nella top 10. Anche Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon hanno fatto fatica a superare la prima barriera della qualificazione.
GP di Giappone 2026: Classifica
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
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GPFans presenta i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.
Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce delle FP3 con un tempo di 1:29.362, battendo George Russell di 0.254 secondi. Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton hanno chiuso alle sue spalle.
Lando Norris, che ha avuto problemi all'inizio della sessione, ha chiuso al sesto posto. Nico Hulkenberg è arrivato secondo, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly a completare la top 10.
Franco Colapinto ha chiuso al 17° posto, molto indietro rispetto al compagno di squadra Alpine, ma davanti a Carlos Sainz. Sergio Pérez è arrivato dietro a Valtteri Bottas, ma davanti a Lance Stroll e Fernando Alonso, quest'ultimo ultimo in classifica.
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Lando Norris
|7
|Nico Hulkenberg
|8
|Max Verstappen
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|11
|Isack Hadjar
|12
|Liam Lawson
|13
|Arvin Lindblad
|14
|Esteban Ocon
|15
|Oliver Bearman
|16
|Alex Albon
|17
|Franco Colapinto
|18
|Carlos Sainz
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Sergio Pérez
|21
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|22
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