Come guardare il Gran Premio del Giappone del 2026? Date, informazioni sulla trasmissione
Come guardare il Gran Premio del Giappone del 2026? Date, informazioni sulla trasmissione
Condividiamo tutte le informazioni necessarie sul Gran Premio del Giappone, terza tappa del Campionato del Mondo di Formula 1 2026.
Il circuito di Suzuka ospiterà la terza gara di Sergio Pérez con la Cadillac e anche la terza gara con il nuovo regolamento, quindi è difficile prevedere se la Mercedes manterrà il suo primato o se Ferrari, Mercedes o Red Bull lo supereranno.
L'Aston Martin e Fernando Alonso, invece, si trovano ad affrontare un weekend difficile a causa dei numerosi problemi riscontrati con la loro vettura. Carlos Sainz e la Williams si trovano in una situazione simile, anche se non così catastrofica.
Ecco tutto quello che c'è da sapere sul weekend in Giappone, inclusi orari e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna e Stati Uniti.
Programmi del GP del Giappone: sabato 28 marzo 2026
Carriera
- Italia: 06:00. (da domenica) / DAZN
- Argentina: 02:00 (domenica). /ESPN
- Colombia: 00:00. /ESPN
- Messico: 23:00 /SkySport
- Stati Uniti (Pacifico): 22:00 /Mela
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Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Giappone?
Kimi Antonelli ha battuto George Russell nella lotta per la pole position del 2026 Japan Prix di Formula 1. Il pilota italiano ha preceduto il suo compagno di squadra di 0,298 secondi.
Dietro i piloti Mercedes si è piazzato Oscar Piastri, davanti a Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton. Pierre Gasly si è qualificato settimo, precedendo piloti come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto nella top 10 della classifica dei tempi.
Nella Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll. Dopo essere passati inaspettatamente al turno successivo, Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno chiuso fuori dalla top 10 per la pole position. Insieme ai piloti di lingua spagnola, anche Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon sono stati eliminati in Q2.
GP del Giappone 2026: Classifica
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
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