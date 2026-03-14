STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
Kimi Antonelli ha fatto la storia durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, diventando il poleman più giovane di tutta la storia della Formula 1.
Il pilota italiano ha sfruttato i problemi di George Russell, riuscendo a distaccarlo di 0,222 secondi e piazzandosi davanti ai Mercedes, con Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris che lo hanno seguito. Pierre Gasly ha concluso al settimo posto, mentre Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman hanno completato la griglia nelle posizioni successive.
Durante la sessione Q2, Franco Colapinto si è trovato a soli 0,005 secondi dal passaggio alla fase finale. Proprio come il pilota argentino, anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto non sono riusciti a proseguire.
Nel frattempo, Sergio Pérez ha chiuso il giro inferiore della griglia, in un weekend segnato da numerosi problemi con la sua Cadillac. In Q1 hanno inoltre abbandonato Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.
GP di Cina 2026: Come si è definita la scaletta
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Pierre Gasly
|8
|Max Verstappen
|9
|Isack Hadjar
|10
|Oliver Bearman
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Franco Colapinto
|13
|Esteban Ocon
|14
|Liam Lawson
|15
|Arvin Lindblad
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Carlos Sainz
|18
|Alex Albon
|19
|Fernando Alonso
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Lance Stroll
|22
|Sergio Pérez
Correlato: Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?
Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.
Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi Räikkönen avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.
Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.
A causa della lentezza con cui i soccorritori e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, sono rimasti solo pochi giri per la lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.
Nonostante fosse partito dall'ultima posizione e la sua Cadillac avesse ancora problemi dalle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.
GP di Cina 2026: Come si è conclusa la Sprint Race
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Charles Leclerc
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Lando Norris
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Oscar Piastri
|7
|Liam Lawson
|8
|Oliver Bearman
|9
|Max Verstappen
|10
|Esteban Ocon
|11
|Pierre Gasly
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Franco Colapinto
|15
|Isack Hadjar
|16
|Alex Albon
|17
|Fernando Alonso
|18
|Lance Stroll
|19
|Sergio Pérez
|20
|Nico Hulkenberg
|21
|Valtteri Bottas
|22
|Arvin Lindblad
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
LEGGI DI PIÙ
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Griglia di partenza del GP di Cina: in quale posizione partiranno Antonelli, Hamilton, Leclerc e gli altri?
- Oggi 09:45
Lewis Hamilton offre una valutazione sincera di Kimi Antonelli dopo averlo sostituito alla Mercedes
- 28 minuti fa
Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
- Oggi 05:09
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina
Kimi Antonelli lancia un avvertimento al resto dei piloti in vista del GP di Cina
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
Latest News
Lewis Hamilton offre una valutazione sincera di Kimi Antonelli dopo averlo sostituito alla Mercedes
- 28 minuti fa
La Ferrari PROVOCA TIMORE nel CAMPIONE DI F1
- 1 ora fa
Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina
- 2 ore fa
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- Oggi 09:13
Charles Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Lewis Hamilton in Cina
- 3 ore fa
Kimi Antonelli lancia un avvertimento al resto dei piloti in vista del GP di Cina
- Oggi 12:00
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo