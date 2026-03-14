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Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025 — Foto: © IMAGO

STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

Kimi Antonelli ha fatto la storia durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, diventando il poleman più giovane di tutta la storia della Formula 1.

Il pilota italiano ha sfruttato i problemi di George Russell, riuscendo a distaccarlo di 0,222 secondi e piazzandosi davanti ai Mercedes, con Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris che lo hanno seguito. Pierre Gasly ha concluso al settimo posto, mentre Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman hanno completato la griglia nelle posizioni successive.

Durante la sessione Q2, Franco Colapinto si è trovato a soli 0,005 secondi dal passaggio alla fase finale. Proprio come il pilota argentino, anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto non sono riusciti a proseguire.

Nel frattempo, Sergio Pérez ha chiuso il giro inferiore della griglia, in un weekend segnato da numerosi problemi con la sua Cadillac. In Q1 hanno inoltre abbandonato Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.

GP di Cina 2026: Come si è definita la scaletta

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Pierre Gasly
8Max Verstappen
9Isack Hadjar
10Oliver Bearman
11Nico Hulkenberg
12Franco Colapinto
13Esteban Ocon
14Liam Lawson
15Arvin Lindblad
16Gabriel Bortoleto
17Carlos Sainz
18Alex Albon
19Fernando Alonso
20Valtteri Bottas
21Lance Stroll
22Sergio Pérez

Correlato: Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina

Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?

Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.

Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi Räikkönen avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.

Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.

A causa della lentezza con cui i soccorritori e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, sono rimasti solo pochi giri per la lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.

Nonostante fosse partito dall'ultima posizione e la sua Cadillac avesse ancora problemi dalle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.

GP di Cina 2026: Come si è conclusa la Sprint Race

Posizione Pilota
1George Russell
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4Lando Norris
5Kimi Antonelli
6Oscar Piastri
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Max Verstappen
10Esteban Ocon
11Pierre Gasly
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Franco Colapinto
15Isack Hadjar
16Alex Albon
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Sergio Pérez
20Nico Hulkenberg
21Valtteri Bottas
22Arvin Lindblad

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