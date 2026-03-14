Kimi Antonelli ha fatto la storia durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, diventando il poleman più giovane di tutta la storia della Formula 1.

Il pilota italiano ha sfruttato i problemi di George Russell, riuscendo a distaccarlo di 0,222 secondi e piazzandosi davanti ai Mercedes, con Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris che lo hanno seguito. Pierre Gasly ha concluso al settimo posto, mentre Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman hanno completato la griglia nelle posizioni successive.

Durante la sessione Q2, Franco Colapinto si è trovato a soli 0,005 secondi dal passaggio alla fase finale. Proprio come il pilota argentino, anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto non sono riusciti a proseguire.

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Nel frattempo, Sergio Pérez ha chiuso il giro inferiore della griglia, in un weekend segnato da numerosi problemi con la sua Cadillac. In Q1 hanno inoltre abbandonato Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.

GP di Cina 2026: Come si è definita la scaletta

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

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Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?

Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.

Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi Räikkönen avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.

Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.

A causa della lentezza con cui i soccorritori e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, sono rimasti solo pochi giri per la lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.

Nonostante fosse partito dall'ultima posizione e la sua Cadillac avesse ancora problemi dalle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.

GP di Cina 2026: Come si è conclusa la Sprint Race

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 Lando Norris 5 Kimi Antonelli 6 Oscar Piastri 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Max Verstappen 10 Esteban Ocon 11 Pierre Gasly 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Franco Colapinto 15 Isack Hadjar 16 Alex Albon 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Sergio Pérez 20 Nico Hulkenberg 21 Valtteri Bottas 22 Arvin Lindblad

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