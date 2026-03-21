Gran Premio del Giappone 2026: calendario completo della prossima gara di F1

Dopo il Gran Premio di Cina, la Formula 1 si sposta in Giappone per affrontare una nuova sfida sul leggendario Suzuka International Racing Course. La gara, in programma a sole due settimane dagli eventi in Cina, si disputa su uno dei circuiti più tecnici ed esigenti del campionato.

George Russell guida la classifica mondiale, seguito a ruota dal compagno di squadra Kimi Antonelli, vincitore in Cina e detentore del record sul giro a Suzuka. Il tracciato, famoso per la sua caratteristica forma a “8”, si estende per 5.807 km includendo tratti iconici come le curve a “S”, Degner 1 e 2, Spoon Curve e la rapidissima 130R, con una gara composta da 53 giri e un tempo record di 1:30.965 stabilito da Antonelli nel 2025.

Il weekend a Suzuka inizia venerdì 27 marzo con la prima sessione di prove libere, seguita qualche ora dopo dalla seconda. Sabato 28 marzo si terrà la terza e ultima prova libera, antecedente le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per il Gran Premio del Giappone, previsto per domenica 29 marzo.

Qual è il calendario del Gran Premio del Giappone?

L'articolo continua sotto il video

Venerdì 27 marzo segna l’inizio dei lavori sul circuito con due sessioni libere, mentre sabato 28 marzo si terrà la prova finale e le qualifiche per stabilire la formazione di partenza. Domenica 29 marzo, infine, i piloti si sfideranno sul tracciato di Suzuka in una gara che si svolgerà in 53 giri.

Calendario dettagliato

Venerdì, 27 marzo - Prima sessione di prove libere - Seconda sessione di prove libere

Sabato, 28 marzo - Terza sessione di prove libere - Qualifiche

Domenica, 29 marzo - Gran Premio del Giappone

Qual ​​è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP di Cina?

GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

George Russell rimane al primo posto, con Kimi Antonelli subito dietro dopo aver conquistato la pole position e la vittoria in Cina. Alle loro spalle, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton completano la terza e la quarta posizione. Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a secco di punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Correlato