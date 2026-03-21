Gran Premio del Giappone 2026: calendario completo della prossima gara di F1
Gran Premio del Giappone 2026: calendario completo della prossima gara di F1
Dopo il Gran Premio di Cina, la Formula 1 si sposta in Giappone per affrontare una nuova sfida sul leggendario Suzuka International Racing Course. La gara, in programma a sole due settimane dagli eventi in Cina, si disputa su uno dei circuiti più tecnici ed esigenti del campionato.
George Russell guida la classifica mondiale, seguito a ruota dal compagno di squadra Kimi Antonelli, vincitore in Cina e detentore del record sul giro a Suzuka. Il tracciato, famoso per la sua caratteristica forma a “8”, si estende per 5.807 km includendo tratti iconici come le curve a “S”, Degner 1 e 2, Spoon Curve e la rapidissima 130R, con una gara composta da 53 giri e un tempo record di 1:30.965 stabilito da Antonelli nel 2025.
Il weekend a Suzuka inizia venerdì 27 marzo con la prima sessione di prove libere, seguita qualche ora dopo dalla seconda. Sabato 28 marzo si terrà la terza e ultima prova libera, antecedente le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per il Gran Premio del Giappone, previsto per domenica 29 marzo.
Qual è il calendario del Gran Premio del Giappone?
Venerdì 27 marzo segna l’inizio dei lavori sul circuito con due sessioni libere, mentre sabato 28 marzo si terrà la prova finale e le qualifiche per stabilire la formazione di partenza. Domenica 29 marzo, infine, i piloti si sfideranno sul tracciato di Suzuka in una gara che si svolgerà in 53 giri.
Calendario dettagliato
Venerdì, 27 marzo - Prima sessione di prove libere - Seconda sessione di prove libere
Sabato, 28 marzo - Terza sessione di prove libere - Qualifiche
Domenica, 29 marzo - Gran Premio del Giappone
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP di Cina?
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.
George Russell rimane al primo posto, con Kimi Antonelli subito dietro dopo aver conquistato la pole position e la vittoria in Cina. Alle loro spalle, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton completano la terza e la quarta posizione. Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a secco di punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvid Lindblad
|4
|11
|Isack Hadjar
|3
|12
|Oscar Piastri
|2
|13
|Carlos Sainz
|2
|14
|Gabriel Bortoleto
|1
|15
|Franco Colapinto
|0
|16
|Esteban Ocon
|0
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey
ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin
CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher
Latest News
Chi è Jak Crawford? Il possibile sostituto di Fernando Alonso
- 37 minuti fa
Gran Premio del Giappone 2026: calendario completo della prossima gara di F1
- 45 minuti fa
Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: quali sono le prime previsioni meteo?
- 1 ora fa
Colpo di scena in F1: annunciato l'addio di Audi
- Oggi 13:00
UFFICIALE: Nuovo acquisto per la Mercedes in F1
- Oggi 12:00
ULTIME NOTIZIE: È stato svelato il nome del pilota Mercedes che sostituirà Fernando Alonso!
- Oggi 09:00
Molto letto
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: quali sono le prime previsioni meteo?
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritrova la felicità in Formula 1; Il confronto con Andrea Kimi Antonelli
- 18 marzo
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- 14 marzo