Guerra in Ferrari? Leclerc parla del podio a Suzuka
Guerra in Ferrari? Leclerc parla del podio a Suzuka
Charles Leclerc si è classificato quarto nel Gran Premio del Giappone, conquistando un posto sul podio durante la gara principale.
La prestazione del pilota monegasco è stata notevole, con intensi duelli contro il team Mercedes, mentre Ferrari ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i campioni in scontri diretti.
Sul circuito di Suzuka, Antonelli ha dominato una gara caratterizzata da condizioni ottimali e si è portato a casa la vittoria, mentre Russell, coinvolto in una disputa, non è riuscito a salire sul podio. Al termine della corsa, Leclerc ha commentato: "Ho dovuto dare tutto oggi".
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Leclerc penalizzato dalla safety car in Giappone
L'intervento della safety car, scattato dopo l'incidente di Oliver Bearman, ha rappresentato un ostacolo per il pilota, soprattutto in confronto a Kimi e Lewis. Nonostante questo svantaggio temporaneo, Leclerc non si è fatto intimidire e ha continuato a spingere, gestendo con cura i pneumatici fino alla fine. Al termine della gara ha spiegato: "La safety car ci ha penalizzati, ma alla fine le gomme si sono rivelate in condizioni migliori di quanto mi aspettassi".
Leclerc definisce la gara di Suzuka "piena di emozioni"
Nonostante le critiche rivolte ad alcuni aspetti del regolamento in Formula 1, Leclerc ha definito la giornata estremamente emozionante. "È stata una gara davvero appassionante; anche se la vittoria ci è sfuggita, ho apprezzato ogni istante della competizione", ha dichiarato il pilota Ferrari, sottolineando come ogni curva e ogni sorpasso abbiano contribuito a rendere lo spettacolo ancora più intenso.
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