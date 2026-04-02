Il noto gruppo WhatsApp dei piloti di Formula 1 è attualmente in fermento a causa dell'introduzione dei nuovi regolamenti. Alexander Wurz, presidente della Grand Prix Drivers' Association (GPDA), ha fatto sapere che i piloti sono molto preoccupati sia per la sicurezza che per le caratteristiche di guida dell'attuale generazione di vetture.

L'inquietudine all'interno del paddock è una diretta conseguenza delle regole tecniche e sportive in vigore dall'apertura della stagione a marzo. In particolare, l'estrema attenzione alla gestione dell'energia sta causando malcontento, che ha ormai raggiunto il punto di ebollizione. La causa diretta dell'aumento del panico è il grave incidente di Oliver Bearman durante il Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka. Il giovane pilota ha subito un impatto di 50G quando è finito contro il muro ad alta velocità.

Differenze di velocità pericolose a causa del harvesting

L'articolo continua sotto il video

L'incidente di Bearman è stato in parte causato dalle grandi differenze di velocità in pista. Queste si verificano quando un'auto che precede rallenta improvvisamente perché la batteria è scarica, causando una notevole perdita di potenza. A seguito del terrificante incidente a Suzuka, la FIA, l'organo di governo del motorsport, ha già convocato una riunione per discutere se siano necessarie ulteriori modifiche ai regolamenti.

Avvertimenti dalla GPDA

Carlos Sainz, che dall'anno scorso è direttore del consiglio della GPDA, sottolinea che i piloti avevano già avvertito i responsabili delle politiche di questi rischi specifici. Secondo lo spagnolo, una catastrofe maggiore in Giappone è stata evitata per un soffio. "Qui abbiamo avuto la fortuna che c'era una via di fuga", ha detto Sainz. "Ora immaginate di andare a Baku, Singapore o Las Vegas e di avere questo tipo di differenze di velocità e incidenti proprio accanto ai muri. Noi come GPDA abbiamo avvertito la FIA che questi incidenti accadranno spesso con questi regolamenti, e dobbiamo cambiare qualcosa rapidamente se non vogliamo che accada", così suona il linguaggio chiaro del pilota.

Il gruppo WhatsApp dei piloti è esploso

La richiesta di cambiamento sta generando un'enorme attività sui canali di comunicazione interni dei piloti. Wurz, che ricopre il ruolo di presidente della GPDA da oltre dieci anni, ha raccontato nel podcast Lift and Roast che attualmente si sta discutendo molto intensamente. "Questo famoso gruppo WhatsApp per i piloti, che ho fondato nel 2015 o 2016, è letteralmente esploso", ha dichiarato l'austriaco in un frammento condiviso su TikTok. "La chat è più attiva che mai, raramente l'ho vista così attiva", ha aggiunto.

Secondo l'ex pilota di Formula 1, nel gruppo WhatsApp non ci si limita a lamentarsi, ma i piloti cercano anche soluzioni costruttive per lo sport. "I piloti esprimono emozioni, diverse soluzioni, soluzioni tecniche, e discutiamo su come convincere tutti che i piloti devono essere ascoltati", ha spiegato Wurz. Il malcontento per la nuova generazione di auto è latente da tempo; Max Verstappen, ad esempio, aveva già paragonato le vetture a quelle di Formula E sotto steroidi. Sebbene Lando Norris avesse inizialmente suggerito scherzosamente che Verstappen avrebbe dovuto ritirarsi, anche il britannico in Giappone ha lasciato intendere di temere che non si stia prestando sufficiente attenzione ai desideri dei piloti.

Correlato