Verstappen registra il peggior inizio di stagione dal debutto in Formula 1 nel 2015
Verstappen registra il peggior inizio di stagione dal debutto in Formula 1 nel 2015
Max Verstappen sta vivendo il peggior inizio di stagione della sua carriera in Formula 1 dal suo anno di debutto. Il pilota della Red Bull Racing ha raccolto solo dodici punti dopo le prime tre gare del campionato attuale e non è ancora riuscito a finire tra i primi cinque. Durante il Gran Premio del Giappone, l'olandese ha trascorso la seconda metà della gara in un vano tentativo di superare Pierre Gasly sull'Alpine. A causa dei risultati deludenti, il quattro volte campione del mondo sta affrontando una fase iniziale dell'anno estremamente difficile.
Per trovare un inizio di stagione paragonabile per il pilota del Limburgo, bisogna risalire al 2015, l'anno in cui ha debuttato nella massima categoria dell'automobilismo. All'epoca, al servizio della Toro Rosso, Verstappen conquistò sei punti nei primi tre weekend di gara. Un anno dopo, nel 2016, raccolse tredici punti nella fase iniziale per lo stesso team, poco prima di passare improvvisamente alla Red Bull. In quegli anni, il pilota non beneficiava nemmeno dei punti extra che oggi si possono guadagnare nelle gare sprint.
Inizio difficile per Red Bull-Ford
La stagione attuale, in cui l'introduzione di nuovi regolamenti e il passaggio ai motori Red Bull-Ford hanno causato notevoli cambiamenti nella gerarchia, si sta rivelando finora difficile per la scuderia. Verstappen ha iniziato l'anno con un sesto posto in Australia, si è ritirato in Cina e in Giappone non è andato oltre l'ottava posizione. Di conseguenza, si trova con un notevole svantaggio rispetto a Kimi Antonelli, che attualmente detiene la leadership nel campionato del mondo. Anche nel campionato costruttori, la Red Bull Racing fatica a tenere il passo dei top team; la formazione occupa attualmente il sesto posto con un totale di sedici punti, dietro ad Alpine e Haas.
Statistica particolare in Formula 1
Nonostante le difficoltà sportive in pista, Verstappen ha comunque fatto sì che la Red Bull facesse parte di una statistica notevole. La scuderia è infatti una delle sette squadre che sono riuscite a segnare punti in tutte e tre le gare disputate quest'anno. Le altre scuderie che hanno raggiunto questo risultato sono Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Racing Bulls e Haas. Nella storia della Formula 1 non era mai successo prima che sette squadre diverse riuscissero a ottenere punti nei primi tre round dell'anno, anche se nel 2012 questo accadde nelle prime due gare.
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