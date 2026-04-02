Il paese ospitante della F1 rilascia una dichiarazione sulla crisi del carburante mentre l'organo di governo affronta la fattibilità delle gare

L'organo di governo del motorsport di un paese ospitante del campionato F1 2026 ha rilasciato una dichiarazione esprimendo preoccupazioni sulla fattibilità delle gare, dato che i prezzi del carburante continuano a salire a causa del conflitto in Medio Oriente.

A febbraio, Stati Uniti e Israele hanno iniziato una campagna di bombardamenti in Iran, con l'Iran che ha risposto lanciando attacchi per colpire diverse basi statunitensi nei paesi vicini.

Di conseguenza, la Formula 1 ha cancellato entrambi i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita di aprile, senza eventi sostitutivi in programma, il che significa che la stagione 2026, che è iniziata a Melbourne il mese scorso, vedrà ora 22 gare invece di 24.

L'articolo continua sotto il video

Mentre il conflitto ha continuato a intensificarsi, i paesi di tutto il mondo hanno iniziato a discutere piani per affrontare una potenziale carenza di carburante, con i prezzi di benzina e diesel in forte aumento.

Lunedì, il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato un piano nazionale di sicurezza del carburante, dicendo ai cittadini: "Mentre le prospettive di approvvigionamento di carburante dell'Australia rimangono sicure nel breve termine, dobbiamo essere molto chiari che più a lungo durerà questa guerra, peggiori saranno gli impatti."

NOTIZIE F1: Hamilton riceverà un aggiornamento della power unit dopo la scoperta di un problema software

L'organo di governo del motorsport in trattative per la carenza di carburante

Il giorno dopo l'annuncio del Primo Ministro, il 31 marzo è stata inviata una lettera ai membri di Motorsport Australia (MA), con il CEO Josh Blanksby che ha rassicurato che l'organo di governo sta monitorando gli sviluppi mentre la guerra in Iran continua.

“Motorsport Australia è consapevole delle implicazioni dell'approvvigionamento globale di carburante, che sappiamo essere una priorità per molti australiani, con molti individui e aziende già colpiti," ha scritto.

"Siamo in discussione con gli enti industriali e gli stakeholder governativi pertinenti per rimanere aggiornati sugli sviluppi in corso.

"Con il Gabinetto Nazionale del Governo del Commonwealth che ha approvato un Piano Nazionale di Sicurezza del Carburante per tutti gli Stati e Territori, il ruolo di Motorsport Australia è quello di difendere i nostri membri e di garantire che il nostro sport agisca responsabilmente nel suo consumo di carburante."

"Attualmente, non ci sono restrizioni governative sull'uso del carburante in Australia," ha continuato Blanksby, aggiungendo che un aumento dei costi per i concorrenti è diventato una delle maggiori sfide.

"Le sfide principali tendono a riguardare i costi e la disponibilità – specialmente nelle aree regionali, dove si svolgono molti eventi motoristici.

"Altri effetti a cascata includono l'aumento dei costi di trasporto – specialmente per i camion diesel che viaggiano in tutto il paese – insieme a tariffe aeree più elevate, interruzioni dei viaggi e pressioni sulla catena di approvvigionamento che aumentano il costo dei beni legati al motorsport."

Sebbene il carburante utilizzato nelle diverse fazioni del motorsport spesso vari notevolmente dal carburante in vendita al pubblico, il CEO dell'organo di governo MA ha anche rivolto un appello a coloro che operano nel motorsport australiano affinché aderiscano alle raccomandazioni locali sul carburante per quanto riguarda 'affari, ambiente sportivo e viaggi quotidiani'.

Mentre il conflitto in Medio Oriente continua, permane un livello di incertezza sulla continua fattibilità degli eventi motoristici in tutto il mondo, specialmente se le restrizioni sul carburante dovessero essere nuovamente inasprite in futuro.

Blanksby ha affrontato questo aspetto nella sua dichiarazione, affermando: "Trasporti e logistica sono essenziali per il motorsport in Australia, e la crisi in corso dell'approvvigionamento di carburante dovrebbe continuare a mettere pressione sullo sport – specialmente mentre le sfide economiche e di approvvigionamento persistono o peggiorano in mezzo al continuo conflitto in Medio Oriente.

"Date le attuali pressioni sullo sport, così come le più ampie implicazioni sociali, Motorsport Australia incoraggia vivamente tutti i membri a seguire le raccomandazioni dei rispettivi Stati o Territori su come utilizzano il loro carburante, sia in relazione a un'attività commerciale, a un ambiente sportivo o ai viaggi quotidiani.

"Motorsport Australia continuerà a tenere informata la comunità man mano che le cose si evolvono, pur sostenendo l'uso responsabile del carburante in modo che lo sport possa continuare a offrire benefici sociali ed economici positivi alle comunità e alle città in cui si svolge il motorsport."

La dichiarazione dell'organo di governo del motorsport arriva in vista della 2026 Hi-Tec Oils Bathurst 6 Hour di questo fine settimana a Mount Panorama e di una pausa forzata di un mese dal calendario di F1, con il prossimo evento che non si svolgerà fino al weekend del Gran Premio di Miami, dal 1 al 3 maggio.

CALENDARIO F1: Tutte le date delle gare per il 2026 più i dettagli TV

Correlato