A Ferrari le ordenaron CALLARSE por una laguna legal en la F1

El expiloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, ha instado a Ferrari a guardar silencio sobre una posible laguna en las normas de las unidades de potencia 2026, haciendo eco de los polémicos problemas de flujo de combustible de 2019.

Ferrari es uno de los cinco fabricantes de Fórmula 1 que ha desarrollado una unidad de potencia completamente nueva para esta temporada, tras las profundas reformas regulatorias en el deporte.

Con las nuevas reglas, las unidades de potencia ofrecerán una distribución equilibrada entre energía eléctrica y el motor de combustión interna. La potencia eléctrica se ha triplicado respecto a 2025, mientras que el motor operará exclusivamente con combustibles totalmente sostenibles.

Sin embargo, la temporada baja ha estado marcada por rumores sobre un posible resquicio encontrado en las normativas por Mercedes, relacionado con las relaciones geométricas de compresión. Se dice que Mercedes ha ideado un método para mantener la relación de compresión en 16:1 cuando el motor está parado, elevándola a 18:1 en movimiento, lo que podría traducirse en unos 15 caballos de fuerza adicionales.

Esto ha levantado sospechas de que otros fabricantes, incluyendo Ferrari, han pedido a la FIA clarificar las reglas para evitar futuras discrepancias. Ahora, Schumacher advierte que Ferrari debería callarse, recordando el controversial caso del monoplaza de 2019, que fue objeto de investigación por temas en el flujo de combustible.

En aquel entonces, la unidad de potencia de Ferrari se había destacado notablemente, proporcionando al equipo una ventaja en velocidad en línea recta sobre sus rivales. La falta de claridad sobre el origen de esa ventaja provocó un fuerte debate sobre las medidas referentes al flujo de combustible, concluyendo en un acuerdo entre Ferrari y la FIA a inicios de 2020.

"Miren, Ferrari, creo que deberían quedarse callados", afirmó Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky Germany. "Recuerdo que el combustible provenía de un lugar del que no debía salir. Así que, mantengan la calma y sigan trabajando. Estoy convencido de que habrían sido capaces de idear esa estrategia."

¿Mercedes tendrá realmente ventaja en 2026?

El jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, declaró recientemente que, sin duda, marcaría la diferencia si Mercedes u otro equipo lograran descifrar este truco en las unidades de potencia.

Se comenta que esta supuesta mejora podría ahorrar alrededor de 0.3 segundos por vuelta, lo que daría a Mercedes y a sus equipos clientes una ventaja considerable esta temporada.

La FIA ha confirmado que se celebrarán dos reuniones esta semana, según informa The Race. Una de ellas se centrará en acordar un marco para futuras pruebas de relaciones de compresión en condiciones de altas temperaturas, con la participación de expertos técnicos.

Además, se prevé que el comité asesor de unidades de potencia de la F1 se reúna para abordar este presunto "truco" en mayor detalle.

