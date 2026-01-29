close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona

Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona

Nazario Assad De León
Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

El inicio de Checo Pérez con Cadillac ha sido más problemático de lo esperado, ya que el auto no se ha comportado según las expectativas.

Después de los primeros días de pruebas en Barcelona, el piloto mexicano ha dado retroalimentación muy mala sobre el monoplaza de la nueva escudería.

"Tenemos problemas en todas partes. Tenemos problemas con el motor, la electrónica y con el coche en general", dijo de manera contundente Checo.

Con estas palabras de Pérez, se demuestra que no es fácil la entrada para un equipo nuevo a la Fórmula 1, y tanto él como Valtteri Bottas tendrán que hacer magia para sacar lo mejor del auto y desarrollarlo.

Relacionado: SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3163 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona
Formula 1

Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona

  • hace 21 minutos
ATENCIÓN: Franco Colapinto encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene
Alpine

ATENCIÓN: Franco Colapinto encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene

  • hace 59 minutos
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
Cadillac

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 1 hour ago
Newey rompe el molde y sorprende con auto de CAMPEONATO a Alonso y Aston Martin
Formula 1

Newey rompe el molde y sorprende con auto de CAMPEONATO a Alonso y Aston Martin

  • 2 hours ago
URGENTE: EN RIESGO el 2026 de Checo Pérez con Cadillac en 2026
Cadillac

URGENTE: EN RIESGO el 2026 de Checo Pérez con Cadillac en 2026

  • 2 hours ago
Hamilton SUFRE accidente y Alonso inmediatamente en problemas en Barcelona
Formula 1

Hamilton SUFRE accidente y Alonso inmediatamente en problemas en Barcelona

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
2.500+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • ayer 11:00
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes

  • 21 enero
 Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
2.500+ views

Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026

  • 23 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x