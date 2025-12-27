close global

﻿
Lewis Hamilton, Fred Vasseur and Christian Horner face the camera expressionless with their arms by their side

F1 Noticias Hoy: Nuevo fichaje de Ferrari; Mercedes expone a Red Bull; El plan de Hamilton

F1 Noticias Hoy: Nuevo fichaje de Ferrari; Mercedes expone a Red Bull; El plan de Hamilton

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton, Fred Vasseur and Christian Horner face the camera expressionless with their arms by their side

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 27 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Ferrari Hoy: Harán un NUEVO FICHAJE HISTÓRICO para la F1 2026. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: ESCÁNDALO - Mercedes destapa SECRETO de Red Bull Racing. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: ¡DESTAPAN el plan para evitar el FRACASO de 2025! ::: LEER MÁS

F1 Hoy

  • 2 hours ago
Revelado el ENORME impacto psicológico de Abu Dhabi 2021 en Lewis Hamilton
Ferrari

  • Hoy 05:59
Así sorprendió Charles Leclerc a un CAMPEÓN DEL MUNDO en Ferrari
Ferrari

  • Hoy 05:54
Checo Noticias Hoy: Problemas a Red Bull; Ponen a prueba a Ferrari; Cadillac gasta millones
Checo F1 Hoy

  • Hoy 04:29
Colapinto Noticias Hoy: Polémica con FIA; Su año 2025; Alpine revela dudas con sus pilotos
F1 Colapinto Hoy

  • Hoy 04:25
El RÉCORD de Checo Pérez que NADIE en la F1 2025 tiene
Cadillac

  • Hoy 04:12
MÃ¡s noticias

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

  • 7 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

  • 24 diciembre

