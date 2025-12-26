¡Ferrari DESTAPA el plan para evitar el FRACASO de 2025!

Ferrari reveló cuál es su plan para 2026 y evitar el fracaso sufrido en el Campeonato Mundial 2025.

Frédéric Vasseur ha anunciado que la Scuderia fabricará dos coches distintos de cara a la siguiente campaña. Según él, los demás equipos optarán por la misma estrategia. Por ello, durante la semana de pruebas en España se dará prioridad a la fiabilidad.

"Creo que todos optarán de la misma manera. Lo esencial en esta fase es acumular kilómetros. No se trata de perseguir el rendimiento, sino de confirmar la elección técnica del coche en cuanto a fiabilidad", afirmó Vasseur en declaraciones a la prensa en Maranello, sede de Ferrari.

"El rendimiento vendrá después. Espero que todos lleguen a Barcelona no con un simple coche de pruebas, sino con lo que podríamos llamar una versión Spec A. Ya no disponemos de nueve días de test; en las últimas cuatro o cinco temporadas solo contamos con tres. Si bien es una ventaja, el programa es totalmente diferente", declaró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

