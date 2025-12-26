FUERTE mensaje de Carlos Sainz a Lewis Hamilton: "No es nuestro problema"
FUERTE mensaje de Carlos Sainz a Lewis Hamilton: "No es nuestro problema"
Carlos Sainz padre, dos veces campeón mundial de rally, se ha pronunciado acerca de la decisión de Ferrari de reemplazar a su hijo por el campeón de F1, Lewis Hamilton.
El veterano del rally fue cuestionado sobre el cambio en una entrevista reciente para El Desmarque: "No es nuestro problema, ni el de Carlos. Ferrari estuvo a punto de conquistar el campeonato de constructores en 2024; este año han tenido dificultades.
"Mi recomendación —y en la que Carlos está de acuerdo— es que se concentre en lo suyo. Este mundo ya es bastante complicado sin tener que preocuparse por los demás. Dejemos que cada uno saque sus propias conclusiones", señaló.
Relacionado: ESCÁNDALO: Charles Leclerc le NIEGA AYUDA a Lewis Hamilton
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ESCÁNDALO: Mercedes destapa SECRETO de Red Bull Racing
- 1 hour ago
¡Ferrari DESTAPA el plan para evitar el FRACASO de 2025!
- 2 hours ago
La DEMANDA de Kimi Antonelli a Mercedes para 2026
- 2 hours ago
¡Lewis Hamilton recibe EMOCIONANTE actualización para su futuro en F1!
- 2 hours ago
FUERTE mensaje de Carlos Sainz a Lewis Hamilton: "No es nuestro problema"
- 2 hours ago
Franco Colapinto, Carlos Sainz, Fernando Alonso y ¿quién tuvo el mejor año en 2025?
- 2 hours ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre