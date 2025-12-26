FUERTE mensaje de Carlos Sainz a Lewis Hamilton: "No es nuestro problema"

Carlos Sainz padre, dos veces campeón mundial de rally, se ha pronunciado acerca de la decisión de Ferrari de reemplazar a su hijo por el campeón de F1, Lewis Hamilton.

El veterano del rally fue cuestionado sobre el cambio en una entrevista reciente para El Desmarque: "No es nuestro problema, ni el de Carlos. Ferrari estuvo a punto de conquistar el campeonato de constructores en 2024; este año han tenido dificultades.

"Mi recomendación —y en la que Carlos está de acuerdo— es que se concentre en lo suyo. Este mundo ya es bastante complicado sin tener que preocuparse por los demás. Dejemos que cada uno saque sus propias conclusiones", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

