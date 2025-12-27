close global

Leclerc, Ferrari, Monza

Ferrari hará un NUEVO FICHAJE HISTÓRICO para la F1 2026

Ferrari hará un NUEVO FICHAJE HISTÓRICO para la F1 2026

Aloisio Hernández
Leclerc, Ferrari, Monza

Ferrari haría un nuevo fichaje que será histórico para la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026.

Según ha informado AutoRacer.it, el equipo de Maranello sumaría a un nuevo integrante a su muro de ingenieros en el pitwall. Se trata del ingeniero de ERS, mismo que será responsable de la administración de la batería.

Un cambio que obedece a la nueva era de regulaciones de la Fórmula 1 que entrará en la siguiente campaña y que será seguramente obligatorio para el resto de las escuderías.

Relacionado: ¡Ferrari DESTAPA el plan para evitar el FRACASO de 2025!

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

