close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1 Noticias Hoy: Esto necesita Verstappen para el título; Sainz ataca a Ferrari; Alonso habla del milagro

F1 Noticias Hoy: Esto necesita Verstappen para el título; Sainz ataca a Ferrari; Alonso habla del milagro

Aloisio Hernández
Credit for photo: Red Bull Content Pool

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 07 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: Destapa el SECRETO detrás de su MILAGRO en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: El DOLOROSO NUEVO mensaje a Ferrari. ::: LEER MÁS

GP de Abu Dhabi Hoy: ¡ESTO necesita Max Verstappen para ser CAMPEÓN DEL MUNDO!. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10516 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡INSÓLITO! Alonso cobrará un millón de dólares por ver el GP de Abu Dabi por televisión
Formula 1

¡INSÓLITO! Alonso cobrará un millón de dólares por ver el GP de Abu Dabi por televisión

  • 1 hour ago
Alonso reconoce la AYUDA por la que Verstappen tendrá que pagar en Abu Dhabi
Formula 1

Alonso reconoce la AYUDA por la que Verstappen tendrá que pagar en Abu Dhabi

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: Esto necesita Verstappen para el título; Sainz ataca a Ferrari; Alonso habla del milagro
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Esto necesita Verstappen para el título; Sainz ataca a Ferrari; Alonso habla del milagro

  • 3 hours ago
Las palabras de Russell que harán ENFURECER a McLaren en Abu Dhabi
Formula 1

Las palabras de Russell que harán ENFURECER a McLaren en Abu Dhabi

  • Hoy 08:03
¿Adelantan al campeón? FILTRAN los resultados de la F1 en Abu Dabi
Formula 1

¿Adelantan al campeón? FILTRAN los resultados de la F1 en Abu Dabi

  • Hoy 07:25
¿Trampa? McLaren prepara petición ESPECIAL para Piastri tras la pole de Verstappen
Formula 1

¿Trampa? McLaren prepara petición ESPECIAL para Piastri tras la pole de Verstappen

  • Hoy 06:45
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre
 Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

  • 29 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x