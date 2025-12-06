Fernando Alonso reveló cuál fue el secreto detrás de su milagroso rendimiento en la clasificación al Gran Premio de Abu Dhabi.

En conversación con DAZN, el bicampeón del mundo declaró sobre lo sucedido en la qualy que lo dejó en Q3: "El coche ha mejorado esta noche. Hemos cambiado muchas cosas en el 'setup'. Ha ido en la dirección correcta y hemos sacado una buena vuelta.

"Pero con eso nunca sabes. Haces cambios en el 'setup' y estamos ahí por una décima. A veces yo soy el que tiene la suerte de estar el primero de esos cuatro coches por unas pocas milésimas. A veces toca atrás y a veces delante.

"Hicimos muchos cambios esta pasada noche y ahora en la FP3 y en la 'crono' he sentido mejor el coche. Y la verdad es que un poco inesperado estar sexto, pero lo cogemos.

"Los sábados sabemos que tenemos un punto fuerte en la 'crono'. Mañana sufrimos un poco más, pero vale más clasificar adelante y ver qué pasa. Vamos a tomarlo día por día", finalizó.

Relacionado: BREAKING: Fernando Alonso es CASTIGADO por la FIA en Abu Dhabi

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado