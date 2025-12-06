BREAKING: Fernando Alonso es CASTIGADO por la FIA en Abu Dhabi

Fernando Alonso fue castigado por la FIA en el sábado del fin de semana correspondiente al Gran Premio de Abu Dhabi.

Los comisarios informaron de la sanción al bicampeón del mundo mediante un comunicado oficial compartido en redes sociales: "Decisión: El competidor (Aston Martin Aramco F1 Team) es multado con €25,000, de los cuales €15,000 quedan suspendidos por 12 meses, siempre y cuando no haya otra infracción del Artículo 19 durante ese periodo.

"Razón: Los Comisarios recibieron un informe del Delegado de Medios indicando que el piloto del Auto 14 (Fernando Alonso) no asistió a la actividad de Fan Engagement del viernes. Los Comisarios escucharon a los representantes del equipo y al piloto, quien informó que el equipo le había dicho que, como no tenía tareas de manejo durante la FP1, no sería necesario que asistiera a la actividad.

"La ausencia se consideró resultado de una falla del competidor y, por lo tanto, se impone una multa significativa. Los Comisarios consideraron y aceptaron la propuesta del competidor de asistir a la zona de aficionados este fin de semana y entregar gorras firmadas del equipo a todos los fanáticos que usen indumentaria de Aston Martin, además de seleccionar a dos aficionados para un tour por el garaje, ver una sesión desde dentro y conocer a ambos pilotos para una foto.

"Los Comisarios solicitan un informe del competidor verificando que esta propuesta haya sido implementada. En vista de lo anterior, hemos decidido suspender la mayor parte de la sanción", informaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

