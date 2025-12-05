Norris GANA a Verstappen el Round 1; Colapinto, P10 y O'Ward BRILLA en FP1 del GP de Abu Dhabi
Lando Norris le ganó a Max Verstappen la primera sesión del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi.
El McLaren quedó en lo más alto de la FP1, con apenas una diferencia de 0.008 segundos. Detrás de los aspirantes al campeonato llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli.
Nico Hulkenberg terminó en quinto, por delante de George Russell, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Franco Colapinto. Patricio O'Ward, usando el auto de Oscar Piastri, quedó por delante de los rookies de Ferrari, Red Bull y Aston Martin.
GP de Abu Dhabi 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Charles Leclerc
|4
|Kimi Antonelli
|5
|Nico Hulkenberg
|6
|George Russell
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Franco Colapinto
|11
|Ryo Hirakawa
|12
|Isack Hadjar
|13
|Paul Aron
|14
|Pato O'Ward
|15
|Arvind Lindblad
|16
|Arthur Leclerc
|17
|Ayumu Iwasa
|18
|Luke Browning
|19
|Jak Crawford
|20
|Cian Shields
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Abu Dhabi?
El Gran Premio de Qatar entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren.
El domingo en el Circuito de Lusail inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente. Los pilotos españoles tuvieron un día muy bueno, ya que Alonso pudo hacer mucho, pero Sainz logró un épico podio.
En lo que significó la carrera de los Ferrari fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron competir con la parte alta de la parrilla. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto. El gran ganador fue Mercedes con un 5-6, donde Kimi Antonelli terminó apenas arriba de George Russell.
