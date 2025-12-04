Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Abu Dhabi
Los entrenamientos de F1 comenzarán por última ocasión esta temporada este viernes 5 de diciembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Abu Dhabi.
El Circuito de Yas Marina será la última oportunidad en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscará callar a sus críticos, Andrea Kimi Antonelli se consolidará como sensación del año y Carlos Sainz mantendrá el rendimiento ascendente con Williams.
Aston Martin y Fernando Alonso, por otro lado, buscarán cerrar decorosamente el mal año que han tenido aún con las espectaculares carreras del piloto español.
Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que será la última oportunidad para sumar su primer punto de esta temporada.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al viernes respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Prácticas libres 1 (FP1) - Viernes 5 de Diciembre de 2025
Comenzamos el viernes en el continente americano, con la primera sesión de entrenamientos. Aquí tienes la hora de inicio:
Estados Unidos (hora del Pacífico): 01:30 hrs
México: 03:30 hrs
Estados Unidos (hora central): 03:30 hrs
Colombia: 04:30 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 04:30 hrs
Argentina: 06:30 hrs
España e Italia: 10:30 hrs
Prácticas libres 2 (FP2) - Viernes 5 de Diciembre de 2025
Estados Unidos (hora del Pacífico): 05:00 hrs
México: 07:00 hrs
Estados Unidos (hora central): 07:00 hrs
Colombia: 08:00 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 08:00 hrs
Argentina: 10:00 hrs
España e Italia: 14:00 hrs
¿Cómo ver hoy en directo los entrenamientos de F1 por televisión?
Las siguientes emisoras tienen los derechos de F1 para cubrir la acción desde Austin, consulta la programación local:
Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes
España: DAZN
Italia: Sky Sport F1
México: Sky Sports, Izzi
Colombia: Disney+
Argentina: Disney+
F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.
Mira todos los Grandes Premios de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
