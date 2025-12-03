OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton

Ferrari anunció que un piloto tomará el asiento de Lewis Hamilton en el comienzo del próximo Gran Premio de Qatar.

La Scuderia confirmó la decisión mediante un comunicado compartido en su página oficial: "Para la Scuderia Ferrari HP, la atención se centrará en Charles Leclerc y Lewis Hamilton, aunque este último no participará en la primera sesión, ya que Arthur Leclerc tomará el volante por segunda vez en un fin de semana de Gran Premio para correr junto a su hermano.

"Hace un año, Arthur sustituyó a Carlos Sainz, como parte del compromiso de la Scuderia Ferrari HP de brindar a los jóvenes pilotos un valioso tiempo en pista, de acuerdo con la norma que exige que cada piloto de carreras sea reemplazado dos veces durante los entrenamientos por un piloto con un máximo de dos Grandes Premios en su haber, para una sesión de entrenamientos libres", comentaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

