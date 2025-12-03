close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton talks into a mic

OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton

OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton talks into a mic

Ferrari anunció que un piloto tomará el asiento de Lewis Hamilton en el comienzo del próximo Gran Premio de Qatar.

La Scuderia confirmó la decisión mediante un comunicado compartido en su página oficial: "Para la Scuderia Ferrari HP, la atención se centrará en Charles Leclerc y Lewis Hamilton, aunque este último no participará en la primera sesión, ya que Arthur Leclerc tomará el volante por segunda vez en un fin de semana de Gran Premio para correr junto a su hermano.

"Hace un año, Arthur sustituyó a Carlos Sainz, como parte del compromiso de la Scuderia Ferrari HP de brindar a los jóvenes pilotos un valioso tiempo en pista, de acuerdo con la norma que exige que cada piloto de carreras sea reemplazado dos veces durante los entrenamientos por un piloto con un máximo de dos Grandes Premios en su haber, para una sesión de entrenamientos libres", comentaron.

Relacionado: URGENTE: Ferrari CONFIRMA su interés en piloto CAMPEÓN DEL MUNDO

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

9341 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Últimas Noticias

ATENCIÓN: Ferrari anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi
Ferrari

ATENCIÓN: Ferrari anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi

  • hace 1 minuto
Mercedes le RESPONDE a Red Bull tras el MALTRATO a Kimi Antonelli
Mercedes

Mercedes le RESPONDE a Red Bull tras el MALTRATO a Kimi Antonelli

  • hace 13 minutos
¡Ya hay fecha! Todo sobre la presentación del NUEVO Aston Martin de Alonso
Aston Martin

¡Ya hay fecha! Todo sobre la presentación del NUEVO Aston Martin de Alonso

  • hace 17 minutos
OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton
Ferrari

OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton

  • hace 31 minutos
Checo y Cadillac revelan IMPRESIONANTE plan para...¡EL SUPERBOWL!
Cadillac

Checo y Cadillac revelan IMPRESIONANTE plan para...¡EL SUPERBOWL!

  • hace 43 minutos
La INSÓLITA razón de la FIA que casi le quita a Sainz su podio en el GP Qatar
Williams

La INSÓLITA razón de la FIA que casi le quita a Sainz su podio en el GP Qatar

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x