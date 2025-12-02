URGENTE: Ferrari CONFIRMA su interés en piloto CAMPEÓN DEL MUNDO

Ferrari ha confirmado que tiene interés en un corredor que recientemente se convirtió en campeón del mundo.

Fred Vasseur, jefe de equipo, respondió a la prensa la pregunta sobre si estaban viendo al último campeón de Fórmula 2, el italiano Leonardo Fornaroli, y esto fue lo que dijo: "Claro que sí tenemos interés, pero ya contamos con Rafael Câmara, que ganó la F3 y estará en la F2 en 2026.

"Probablemente Rafael participará en algunas sesiones de FP1 con nosotros y, sin duda, en algunas pruebas de TPC. También contamos con Ollie Bearman. No creemos que tenga sentido tener tantos pilotos jóvenes subcontratados", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

