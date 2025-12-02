OFICIAL: Esta será la ALINEACIÓN de Red Bull para 2026

Red Bull Racing anunció de forma oficial su alineación para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El equipo austriaco informó en sus redes sociales que Max Verstappen se juntará con Isack Hadjar para la siguiente temporada de la máxima categoría. El anuncio llegó mediante un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Esto fue lo que dijeron: "Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar que Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen para formar la alineación de pilotos del equipo en 2026.

"Junto al cuatro veces campeón del mundo Max, Isack formará un dúo listo para afrontar una nueva era en la Fórmula 1. Yuki permanecerá en la familia Red Bull al asumir el rol de piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026", reportaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

