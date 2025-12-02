ÚLTIMA HORA: Red Bull repite MALTRATO a Checo Pérez con Yuki Tsunoda

Red Bull anunció de forma oficial su alineación para 2026, dejando fuera a Yuki Tsunoda y repitiendo la injusticia que cometieron con Sergio Pérez.

La escudería de Max Verstappen comunicó que Isack Hadjar será el compañero de equipo del neerlandés y el corredor japonés será designado como piloto de reserva y de simulador.

Por otro lado, Racing Bulls se quedará con Liam Lawson y lo juntarán con el talentoso Arvid Lindblad. Tsunoda en varias ocasiones se quejó de no contar con las mismas herramientas que Verstappen.

Algo que también sufrió Checo y que impidió a ambos poder mostrar sus habilidades detrás del volante. Ya quedó claro que Red Bull se equivocó en despedir al mexicano y ni Lawson y ahora Tsunoda, han funcionado como se esperaba, quedará por ver cómo se desempeña Hadjar.

Relacionado: Red Bull admite su ERROR y creen que Checo será RÁPIDO en 2026

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!