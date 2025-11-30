Red Bull admite su ERROR y creen que Checo será RÁPIDO en 2026
Red Bull podría estar arrepentido de haber despedido a Sergio Pérez al creer que el mexicano será rápido en 2026.
Paul Monaghan, directivo de la ex escudería del corredor mexicano, opinó sobre las posibilidades del piloto para su regreso en el próximo Campeonato Mundial con Cadillac.
Estas fueron sus palabras en conferencia de prensa: "Creo que con un poco de sol y la cabeza más despejada, sí podría volver y ser bastante rápido de inmediato", aseguró.
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.
