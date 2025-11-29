Sergio Pérez y el proyecto de Cadillac ya generan cierta precaución alrededor del paddock de la Fórmula 1.

Andy Stevenson, directivo de Aston Martin, compartió unas palabras publicadas por Motorsport sobre las expectativas que tiene del proyecto del corredor mexicano: "Espero que Cadillac no sea demasiado fuerte, pero no podemos subestimarlos.

"Son un verdadero desafío y, por lo que vemos hasta ahora, un equipo muy profesional. En cuanto a Checo, soy un gran fan suyo y me encantaría verlo relanzar su carrera.

"Tiene un gran talento, es un gran piloto y creo que es genial verlo de nuevo en la pista. Tengo muchas ganas. No debemos olvidarnos de Valtteri. Es muy emocionante para él y es una buena oportunidad para volver después de un año fuera", señaló.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

