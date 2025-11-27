¿Colton Herta AMENAZA el asiento de Checo? Cadillac responde

Cadillac ha aclarado si es que Colton Herta fue fichado como medida de presión para el asiento de Sergio Pérez.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, en declaraciones publicadas por Racer.com dijo lo siguiente sobre el futuro del corredor mexicano: "Queremos que Colton tenga éxito y queremos que aprenda todas estas cosas.

"Ese es el escenario ideal, que toque a la puerta, y no es una amenaza para Checo y Valtteri, más allá de cualquier otra amenaza en la Fórmula 1. Quieres ver talento a través de la Fórmula 2.

"Entonces es una mejor clase de problema para tener por cualquier tramo. Pero para que quede claro, no hay un arreglo automático. No se trata de obtener los puntos de licencia, conducir automáticamente para un equipo. Ese no es el caso.

"Hemos dicho antes de seleccionar a los conductores por mérito. Y así es como siempre va a ser. Estoy deseando ver la carrera de Colton. Es una gran oportunidad para aprender los neumáticos, el circuito. Él claramente sabe cómo correr. Así que estoy emocionado de ver cómo le va", señaló.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

