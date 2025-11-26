¡NUEVOS polémicos detalles de la TRAICIÓN de Verstappen a Checo!
Han salido a la luz nuevos detalles sobre la traición de Max Verstappen a Sergio Pérez en Red Bull Racing.
Luis Manuel López, periodista y comentarista mexicano, contó lo siguiente durante una entrevista que le hizo a Checo en un evento público: "Vi a Gianpiero Lambiase que estaba encabronadisimo. Y le dijo a tus mecánicos, [Max] me hace ver como un idiota, por que no me obedece.
"Estaba muy enojado. Y te vi a ti, y te vi tranquilo, y te vi salir del autodromo, con la mirada alla", comentó acerca de la negativa de Verstappen a cederle la posición a Checo en Brasil.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
