¡ESTO necesita Max Verstappen para ser CAMPEÓN DEL MUNDO!

F1 coronará a su campeón mundial de pilotos 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi este domingo por la tarde. Aún no sabemos quién se llevará el título.

Red Bull, con el actual cuatro veces campeón Max Verstappen, y el dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, pelean por conseguir la victoria en un final de temporada trepidante.

Norris llega a la cita con una ventaja de 12 puntos en la clasificación, mientras que Verstappen, que tuvo una remontada increíble tras el receso estival, lo sigue de cerca después de haber estado 104 puntos por detrás.

Por su parte, Piastri se encuentra en tercera posición, a 16 puntos de distancia, tras un arranque espectacular en la primera mitad de la temporada.

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Lando Norris McLaren 408 2 Max Verstappen Red Bull 396 3 Oscar Piastri McLaren 392

El escenario está preparado y este domingo se decidirá quién se corona campeón. Nos esperan múltiples escenarios y posibilidades para una tarde llena de tensión en el desierto. Tras una emocionante sesión de clasificación el sábado, Verstappen obtuvo la pole position, adelantando a Norris y Piastri.

Escenarios y posibilidades en el GP de Abu Dabi - la guía definitiva

Hay numerosas combinaciones posibles, pero vamos a lo esencial para cada piloto: Si Norris finaliza tercero o mejor, se llevará el título sin discusión.

Si Verstappen gana y Norris termina cuarto o peor, Verstappen se consagrará campeón.

Si Piastri gana, y mientras Verstappen acaba segundo o peor y Norris termina sexto o peor, el título sería para él.

Estos son los escenarios más directos, pero la situación puede complicarse. Revisa la tabla completa a continuación para ver cómo se modificaría la clasificación final según las diferentes posiciones de llegada:

Puntos si Posición de llegada Norris Verstappen Piastri P1 433 421 417 P2 426 414 410 P3 423 411 407 P4 420 408 404 P5 418 406 402 P6 416 404 400 P7 414 402 398 P8 412 400 396 P9 410 398 394 P10 409 397 393

Con esto tienes toda la información necesaria para seguir la contienda sin equivocarte.

¿Y si hay empate?

Aún quedan matices por considerar, como el caso de un empate. Si dos o tres pilotos terminan con la misma cantidad de puntos tras la carrera en Abu Dabi, se definirá el campeón mediante el criterio de conteo: el piloto con mayor cantidad de victorias se impone; en caso de seguir empatados, se valorarán los segundos puestos, y así sucesivamente.

De momento, de cara a la carrera, las estadísticas de podio de nuestros contendientes son:

Norris: 7 victorias, 8 segundos y 2 terceros. Verstappen: 7 victorias, 5 segundos y 2 terceros. Piastri: 7 victorias, 4 segundos y 4 terceros.

Observa lo reñido que está el número de triunfos: si algún piloto gana en Abu Dabi y termina empatado en lo general, se adjudica el título. Cabe señalar que, para el conteo de empates, los resultados de las carreras sprint no se consideran.

¿Qué pasó en la Qualy del GP de Abu Dhabi?

Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi y se acercó al título mundial. El cuatro veces campeón del mundo venció a ambos McLaren, superando a Lando Norris por 0.201 segundos en medio de la lucha por el Campeonato del Mundo.

George Russell culminó P4 en la clasificación, por delante de Charles Leclerc y Fernando Alonso. En el resto del Top 10 quedaron Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.

Para la Q2 continuaron las sorpresas y entre los eliminados vimos a Carlos Sainz y Kimi Antonelli. Junto con ellos, quedaron fuera Oliver Bearman, Liam Lawson y Lance Stroll.

En la Q1 tuvimos la eliminación de Lewis Hamilton, quien venia de un importante choque en la FP3. Junto al británico, quedaron fuera Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Alex Albon.

GP de Abu Dhabi 2025: Clasificación

Posición Piloto 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Gabriel Bortoleto 8 Esteban Ocon 9 Isack Hadjar 10 Yuki Tsunoda 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Liam Lawson 14 Kimi Antonelli 15 Lance Stroll 16 Lewis Hamilton 17 Alex Albon 18 Nico Hulkenberg 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

