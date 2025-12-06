close global

Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri edited onto a background of the UAE flag

¡ESTO necesita Max Verstappen para ser CAMPEÓN DEL MUNDO!

Aloisio Hernández
F1 coronará a su campeón mundial de pilotos 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi este domingo por la tarde. Aún no sabemos quién se llevará el título.

Red Bull, con el actual cuatro veces campeón Max Verstappen, y el dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, pelean por conseguir la victoria en un final de temporada trepidante.

Norris llega a la cita con una ventaja de 12 puntos en la clasificación, mientras que Verstappen, que tuvo una remontada increíble tras el receso estival, lo sigue de cerca después de haber estado 104 puntos por detrás.

Por su parte, Piastri se encuentra en tercera posición, a 16 puntos de distancia, tras un arranque espectacular en la primera mitad de la temporada.

Posición Piloto Equipo Puntos
1Lando NorrisMcLaren408
2Max VerstappenRed Bull396
3Oscar PiastriMcLaren392

El escenario está preparado y este domingo se decidirá quién se corona campeón. Nos esperan múltiples escenarios y posibilidades para una tarde llena de tensión en el desierto. Tras una emocionante sesión de clasificación el sábado, Verstappen obtuvo la pole position, adelantando a Norris y Piastri.

Escenarios y posibilidades en el GP de Abu Dabi - la guía definitiva

Hay numerosas combinaciones posibles, pero vamos a lo esencial para cada piloto: Si Norris finaliza tercero o mejor, se llevará el título sin discusión.

Si Verstappen gana y Norris termina cuarto o peor, Verstappen se consagrará campeón.

Si Piastri gana, y mientras Verstappen acaba segundo o peor y Norris termina sexto o peor, el título sería para él.

Estos son los escenarios más directos, pero la situación puede complicarse. Revisa la tabla completa a continuación para ver cómo se modificaría la clasificación final según las diferentes posiciones de llegada:

Puntos si
Posición de llegada Norris Verstappen Piastri
P1433421417
P2426414410
P3423411407
P4420408404
P5418406402
P6416404400
P7414402398
P8412400396
P9410398394
P10409397393

Con esto tienes toda la información necesaria para seguir la contienda sin equivocarte.

¿Y si hay empate?

Aún quedan matices por considerar, como el caso de un empate. Si dos o tres pilotos terminan con la misma cantidad de puntos tras la carrera en Abu Dabi, se definirá el campeón mediante el criterio de conteo: el piloto con mayor cantidad de victorias se impone; en caso de seguir empatados, se valorarán los segundos puestos, y así sucesivamente.

De momento, de cara a la carrera, las estadísticas de podio de nuestros contendientes son:

Norris: 7 victorias, 8 segundos y 2 terceros. Verstappen: 7 victorias, 5 segundos y 2 terceros. Piastri: 7 victorias, 4 segundos y 4 terceros.

Observa lo reñido que está el número de triunfos: si algún piloto gana en Abu Dabi y termina empatado en lo general, se adjudica el título. Cabe señalar que, para el conteo de empates, los resultados de las carreras sprint no se consideran.

¿Qué pasó en la Qualy del GP de Abu Dhabi?

Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi y se acercó al título mundial. El cuatro veces campeón del mundo venció a ambos McLaren, superando a Lando Norris por 0.201 segundos en medio de la lucha por el Campeonato del Mundo.

George Russell culminó P4 en la clasificación, por delante de Charles Leclerc y Fernando Alonso. En el resto del Top 10 quedaron Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.

Para la Q2 continuaron las sorpresas y entre los eliminados vimos a Carlos Sainz y Kimi Antonelli. Junto con ellos, quedaron fuera Oliver Bearman, Liam Lawson y Lance Stroll.

En la Q1 tuvimos la eliminación de Lewis Hamilton, quien venia de un importante choque en la FP3. Junto al británico, quedaron fuera Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Alex Albon.

GP de Abu Dhabi 2025: Clasificación

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4George Russell
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Gabriel Bortoleto
8Esteban Ocon
9Isack Hadjar
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Liam Lawson
14Kimi Antonelli
15Lance Stroll
16Lewis Hamilton
17Alex Albon
18Nico Hulkenberg
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Más noticias

Clasificación F1

