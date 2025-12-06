Horarios y canales de televisión del Gran Premio de Abu Dhabi
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al Campeón1 Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Yas Marina en los EAU recibirá este domingo 07 de diciembre la 24º carrera del calendario. Fernando Alonso espera cerrar su año con el ilusionante rendimiento mostrado en las últimas semanas.
Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un último buen resultado para Williams en la campaña. Finalmente, Franco Colapinto necesitará un milagro para poder meterse en el Top 10 y conseguir sus primeros puntos del año.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Abu Dhabi: Domingo 07 de diciembre
Carrera
- España: 15:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 10:00 hrs. / Star +
- Colombia: 08:00 hrs. / Star +
- México: 07:00 hrs. / SkySports
- Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Abu Dhabi?
Lando Norris le ganó a Max Verstappen la primera práctica libre del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi. El McLaren quedó en lo más alto de la FP1, con apenas una diferencia de 0.008 segundos.
Detrás de los aspirantes al Campeonato Mundial de Pilotos llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Nico Hulkenberg terminó en quinto, por delante de George Russell, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Franco Colapinto.
Patricio O'Ward, usando el auto de Oscar Piastri, quedó por delante de los rookies de Ferrari, Red Bull y Aston Martin en la primera sesión del fin de semana.
GP de Abu Dhabi 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Charles Leclerc
|4
|Kimi Antonelli
|5
|Nico Hulkenberg
|6
|George Russell
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Franco Colapinto
|11
|Ryo Hirakawa
|12
|Isack Hadjar
|13
|Paul Aron
|14
|Pato O'Ward
|15
|Arvind Lindblad
|16
|Arthur Leclerc
|17
|Ayumu Iwasa
|18
|Luke Browning
|19
|Jak Crawford
|20
|Cian Shields
