close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con castigos incluidos

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con castigos incluidos

Aloisio Hernández
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Max Verstappen se impuso con una impresionante pole position por delante de Lando Norris, mientras la lucha por el título de F1 se definía en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El piloto holandés fue imbatible en la Q3, batiendo todos los récords sector por sector, y dejando a Norris y Oscar Piastri en segunda y tercera posición, respectivamente. En un primer momento, parecía que George Russell aspiraría a disputar la pole, pero acabó ocupando la cuarta plaza en la parrilla.

Lewis Hamilton volvió a quedar eliminado en Q1 durante la última sesión de clasificación de 2025, uniéndose a Alpine y Nico Hulkenberg entre los cinco últimos, tras sufrir un accidente en la curva 9 de alta velocidad ocurrido el sábado durante la FP3.

Hamilton se disculpó con su equipo de Ferrari por radio al darse cuenta de que no había avanzado a Q2 y comentó: "Siempre, amigo. Lo siento mucho."

GP de Abu Dhabi 2025: Parrilla de salida

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4George Russell
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Gabriel Bortoleto
8Esteban Ocon
9Isack Hadjar
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Liam Lawson
14Kimi Antonelli
15Lance Stroll
16Lewis Hamilton
17Alex Albon
18Nico Hulkenberg
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Relacionado: POLE de Verstappen y se acerca al título; P6 para Alonso en qualy del GP de Abu Dhabi

¿Qué pasó en la FP2 del GP de Abu Dhabi?

Lando Norris volvió a quedar por delante de Max Verstappen en la FP2 del Gran Premio de Abu Dhabi, en un fin de semana que definirá el Campeonato Mundial 2025.

El McLaren venció al Red Bull por 0.363 segundos, quedando por delante de George Russell, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg. En el resto del Top 10 de la práctica estuvieron Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Kimi Antonelli.

Oscar Piastri, quien también está en la pelea por el Mundial de 2025, quedó en 11° luego de perderse la FP1. Carlos Sainz finalizó 13° por delante de Lewis Hamilton y Franco Colapinto venció a Pierre Gasly.

GP de Abu Dhabi 2025: FP2

Posición Piloto
1 Lando Norris
2Max Verstappen
3George Russell
4Oliver Bearman
5Nico Hulkenberg
6Gabriel Bortoleto
7Isack Hadjar
8Charles Leclerc
9Fernando Alonso
10Kimi Antonelli
11Oscar Piastri
12Lance Stroll
13Carlos Sainz
14Lewis Hamilton
15Alex Albon
16Esteban Ocon
17Yuki Tsunoda
18Liam Lawson
19Franco Colapinto
20Pierre Gasly

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10313 votos

Relacionado

Fórmula 1 Max Verstappen

Últimas Noticias

POLE de Verstappen y se acerca al título; P6 para Alonso en qualy del GP de Abu Dhabi
GP de Abu Dhabi

POLE de Verstappen y se acerca al título; P6 para Alonso en qualy del GP de Abu Dhabi

  • 1 hour ago
Fernando Alonso destapa el SECRETO detrás de su MILAGRO en Abu Dhabi
Aston Martin

Fernando Alonso destapa el SECRETO detrás de su MILAGRO en Abu Dhabi

  • hace 7 minutos
BREAKING: Fernando Alonso es CASTIGADO por la FIA en Abu Dhabi
Aston Martin

BREAKING: Fernando Alonso es CASTIGADO por la FIA en Abu Dhabi

  • Hoy 13:04
Franco Colapinto DENUNCIA cosas RARAS en su Alpine tras qualy en Abu Dhabi
Alpine

Franco Colapinto DENUNCIA cosas RARAS en su Alpine tras qualy en Abu Dhabi

  • hace 37 minutos
Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con castigos incluidos
GP de Abu Dabi

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con castigos incluidos

  • 1 hour ago
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
GP de Abu Dhabi

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • Hoy 12:30
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
10.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre
 Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

  • 29 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x