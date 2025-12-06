Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con castigos incluidos

Max Verstappen se impuso con una impresionante pole position por delante de Lando Norris, mientras la lucha por el título de F1 se definía en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El piloto holandés fue imbatible en la Q3, batiendo todos los récords sector por sector, y dejando a Norris y Oscar Piastri en segunda y tercera posición, respectivamente. En un primer momento, parecía que George Russell aspiraría a disputar la pole, pero acabó ocupando la cuarta plaza en la parrilla.

Lewis Hamilton volvió a quedar eliminado en Q1 durante la última sesión de clasificación de 2025, uniéndose a Alpine y Nico Hulkenberg entre los cinco últimos, tras sufrir un accidente en la curva 9 de alta velocidad ocurrido el sábado durante la FP3.

Hamilton se disculpó con su equipo de Ferrari por radio al darse cuenta de que no había avanzado a Q2 y comentó: "Siempre, amigo. Lo siento mucho."

GP de Abu Dhabi 2025: Parrilla de salida

¿Qué pasó en la FP2 del GP de Abu Dhabi?

Lando Norris volvió a quedar por delante de Max Verstappen en la FP2 del Gran Premio de Abu Dhabi, en un fin de semana que definirá el Campeonato Mundial 2025.

El McLaren venció al Red Bull por 0.363 segundos, quedando por delante de George Russell, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg. En el resto del Top 10 de la práctica estuvieron Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Kimi Antonelli.

Oscar Piastri, quien también está en la pelea por el Mundial de 2025, quedó en 11° luego de perderse la FP1. Carlos Sainz finalizó 13° por delante de Lewis Hamilton y Franco Colapinto venció a Pierre Gasly.

GP de Abu Dhabi 2025: FP2

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 George Russell 4 Oliver Bearman 5 Nico Hulkenberg 6 Gabriel Bortoleto 7 Isack Hadjar 8 Charles Leclerc 9 Fernando Alonso 10 Kimi Antonelli 11 Oscar Piastri 12 Lance Stroll 13 Carlos Sainz 14 Lewis Hamilton 15 Alex Albon 16 Esteban Ocon 17 Yuki Tsunoda 18 Liam Lawson 19 Franco Colapinto 20 Pierre Gasly

