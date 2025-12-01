Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren.

El sábado en el Circuito de Lusail inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente.

Los pilotos españoles tuvieron un día muy bueno, ya que Alonso pudo hacer mucho, pero Sainz logró un épico podio.

En lo que significó la carrera de los Ferrari fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron competir con la parte alta de la parrilla.

En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

El gran ganador fue Mercedes con un 5-6, donde Kimi Antonelli terminó apenas arriba de George Russell.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

1. Lando Norris 408 puntos

2. Max Verstappen 396 puntos

3. Óscar Piastri 392 puntos

4. George Russell 309 puntos

5. Charles Leclerc 230 puntos

6. Lewis Hamilton 152 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 150 puntos

8. Alexander Albon 73 puntos

9. Carlos Sainz 64 puntos

10. Isack Hadjar 51 puntos

11. Nico Hülkenberg 49 puntos

12. Fernando Alonso 48 puntos

13. Oliver Bearman 41 puntos

14. Liam Lawson 38 puntos

15. Yuki Tsunoda 33 puntos

16. Lance Stroll 32 puntos

17. Esteban Ocon 32 puntos

18. Pierre Gasly 22 puntos

19. Gabriel Bortoleto 19 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

