Max Verstappen, Fernando Alonso, Red Bull, Aston Martin, Canada, 2025

POLE de Verstappen y se acerca al título; P6 para Alonso en qualy del GP de Abu Dhabi

Aloisio Hernández
Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi y se acercó al título mundial.

El cuatro veces campeón del mundo venció a ambos McLaren, superando a Lando Norris por 0.201 segundos en medio de la lucha por el Campeonato del Mundo. George Russell culminó P4, por delante de Charles Leclerc y Fernando Alonso.

En el resto del Top 10 quedaron Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.

Para la Q2 continuaron las sorpresas y entre los eliminados vimos a Carlos Sainz y Kimi Antonelli. Junto con ellos, quedaron fuera Oliver Bearman, Liam Lawson y Lance Stroll.

En la Q1 tuvimos la eliminación de Lewis Hamilton, quien venia de un importante choque en la FP3. Junto al británico, quedaron fuera Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Alex Albon.

GP de Abu Dhabi 2025: Clasificación

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4George Russell
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Gabriel Bortoleto
8Esteban Ocon
9Isack Hadjar
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Liam Lawson
14Kimi Antonelli
15Lance Stroll
16Lewis Hamilton
17Alex Albon
18Nico Hulkenberg
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Abu Dhabi?

La FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi terminó con mínimas diferencias entre Max Verstappen y Lando Norris, mientras Fernando Alonso dio la sorpresa y quedó por delante de un McLaren.

George Russell se terminó quedando con la mejor vuelta del tercer entrenamiento gracias a un tiempo de 1:23.334 segundos, superando por 0.004 a Norris. Alonso logró un impresionante P4, terminando por delante de Piastri, Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Charles Leclerc quedó P7, con Kimi Antonelli y Alex Albon completando el Top 10. Carlos Sainz finalizó 12°, mientras que Lewis Hamilton sufrió un terrible incidente que provocó una bandera roja. Al final, Franco Colapinto quedó en el 19° lugar, por delante del Red Bull de Yuki Tsunoda.

GP de Abu Dhabi 2025: FP3

Posición Piloto
1George Russell
2Lando Norris
3Max Verstappen
4Fernando Alonso
5Oscar Piastri
6Esteban Ocon
7Oliver Bearman
8Charles Leclerc
9Kimi Antonelli
10Alex Albon
11Gabriel Bortoleto
12Carlos Sainz
13Nico Hulkenberg
14Lance Stroll
15Liam Lawson
16Isack Hadjar
17Pierre Gasly
18Lewis Hamilton
19Franco Colapinto
20Yuki Tsunoda

