POLE de Verstappen y se acerca al título; P6 para Alonso en qualy del GP de Abu Dhabi
Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi y se acercó al título mundial.
El cuatro veces campeón del mundo venció a ambos McLaren, superando a Lando Norris por 0.201 segundos en medio de la lucha por el Campeonato del Mundo. George Russell culminó P4, por delante de Charles Leclerc y Fernando Alonso.
En el resto del Top 10 quedaron Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.
Para la Q2 continuaron las sorpresas y entre los eliminados vimos a Carlos Sainz y Kimi Antonelli. Junto con ellos, quedaron fuera Oliver Bearman, Liam Lawson y Lance Stroll.
En la Q1 tuvimos la eliminación de Lewis Hamilton, quien venia de un importante choque en la FP3. Junto al británico, quedaron fuera Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Alex Albon.
GP de Abu Dhabi 2025: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Charles Leclerc
|6
|Fernando Alonso
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Esteban Ocon
|9
|Isack Hadjar
|10
|Yuki Tsunoda
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Liam Lawson
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Lance Stroll
|16
|Lewis Hamilton
|17
|Alex Albon
|18
|Nico Hulkenberg
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
¿Qué pasó en la FP3 del GP de Abu Dhabi?
La FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi terminó con mínimas diferencias entre Max Verstappen y Lando Norris, mientras Fernando Alonso dio la sorpresa y quedó por delante de un McLaren.
George Russell se terminó quedando con la mejor vuelta del tercer entrenamiento gracias a un tiempo de 1:23.334 segundos, superando por 0.004 a Norris. Alonso logró un impresionante P4, terminando por delante de Piastri, Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Charles Leclerc quedó P7, con Kimi Antonelli y Alex Albon completando el Top 10. Carlos Sainz finalizó 12°, mientras que Lewis Hamilton sufrió un terrible incidente que provocó una bandera roja. Al final, Franco Colapinto quedó en el 19° lugar, por delante del Red Bull de Yuki Tsunoda.
GP de Abu Dhabi 2025: FP3
|Posición
|Piloto
|1
|George Russell
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|Fernando Alonso
|5
|Oscar Piastri
|6
|Esteban Ocon
|7
|Oliver Bearman
|8
|Charles Leclerc
|9
|Kimi Antonelli
|10
|Alex Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Carlos Sainz
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Lance Stroll
|15
|Liam Lawson
|16
|Isack Hadjar
|17
|Pierre Gasly
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Franco Colapinto
|20
|Yuki Tsunoda
