Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi y se acercó al título mundial.

El cuatro veces campeón del mundo venció a ambos McLaren, superando a Lando Norris por 0.201 segundos en medio de la lucha por el Campeonato del Mundo. George Russell culminó P4, por delante de Charles Leclerc y Fernando Alonso.

En el resto del Top 10 quedaron Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.

Para la Q2 continuaron las sorpresas y entre los eliminados vimos a Carlos Sainz y Kimi Antonelli. Junto con ellos, quedaron fuera Oliver Bearman, Liam Lawson y Lance Stroll.

En la Q1 tuvimos la eliminación de Lewis Hamilton, quien venia de un importante choque en la FP3. Junto al británico, quedaron fuera Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Alex Albon.

GP de Abu Dhabi 2025: Clasificación

Posición Piloto 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Gabriel Bortoleto 8 Esteban Ocon 9 Isack Hadjar 10 Yuki Tsunoda 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Liam Lawson 14 Kimi Antonelli 15 Lance Stroll 16 Lewis Hamilton 17 Alex Albon 18 Nico Hulkenberg 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Relacionado: MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Abu Dhabi?

La FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi terminó con mínimas diferencias entre Max Verstappen y Lando Norris, mientras Fernando Alonso dio la sorpresa y quedó por delante de un McLaren.

George Russell se terminó quedando con la mejor vuelta del tercer entrenamiento gracias a un tiempo de 1:23.334 segundos, superando por 0.004 a Norris. Alonso logró un impresionante P4, terminando por delante de Piastri, Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Charles Leclerc quedó P7, con Kimi Antonelli y Alex Albon completando el Top 10. Carlos Sainz finalizó 12°, mientras que Lewis Hamilton sufrió un terrible incidente que provocó una bandera roja. Al final, Franco Colapinto quedó en el 19° lugar, por delante del Red Bull de Yuki Tsunoda.

GP de Abu Dhabi 2025: FP3

Posición Piloto 1 George Russell 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 Fernando Alonso 5 Oscar Piastri 6 Esteban Ocon 7 Oliver Bearman 8 Charles Leclerc 9 Kimi Antonelli 10 Alex Albon 11 Gabriel Bortoleto 12 Carlos Sainz 13 Nico Hulkenberg 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Isack Hadjar 17 Pierre Gasly 18 Lewis Hamilton 19 Franco Colapinto 20 Yuki Tsunoda

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!