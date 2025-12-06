El DOLOROSO NUEVO mensaje de Carlos Sainz a Ferrari

Carlos Sainz lanzó un doloroso mensaje a Ferrari luego del resultado de la clasificación al Gran Premio de Abu Dhabi.

Hablando con los medios tras la última qualy del año, el corredor nacido en Madrid habló sobre su decisión de fichar por Williams tras ser despedido de la Scuderia: "Estoy contento con mi decisión de estar en Williams.

"Recuerdo cuando llegué aquí el año pasado vestido de blanco, sin ningún patrocinador en el traje y con un casco blanco, y la gente me compadeció. Mientras tanto, pensaba que este equipo sería bueno para mi futuro. Un año después, tengo tres podios y un buen comienzo en Williams", señaló.

Relacionado: URGENTE: El VIDEO del TERRIBLE accidente de Lewis Hamilton en Abu Dhabi

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!