URGENTE: El VIDEO del TERRIBLE accidente de Lewis Hamilton en Abu Dhabi
Lewis Hamilton sufrió un terrible accidente en el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Abu Dhabi.
El siete veces campeón del mundo sufrió un trompo tras perder el control de su auto y terminó estrellándose contra el muro. Recordar que el británico ha tenido grandes problemas para poder manejar el SF-25.
Lo sucedido con Hamilton provocó la salida de una bandera roja para poder retirar el monoplaza y reparar las barreras. Esa fue apenas la primera detención por un accidente durante el fin de semana.
Here's what happened to Lewis 💥#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/YBZRvnH15k— Formula 1 (@F1) December 6, 2025
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
