An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

F1 Noticias Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Hamilton y la división de Ferrari

F1 Noticias Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Hamilton y la división de Ferrari

Aloisio Hernández
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 12 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: "Sí, creo que los demás lo tienen todo listo y en Qatar pasará lo mismo". ::: LEER MÁS

URGENTE: ¡Lewis Hamilton provoca DIVISIÓN en Ferrari! ::: LEER MÁS

Antonelli REVELA PROBLEMAS con Russell como compañero. ::: LEER MÁS

