URGENTE: ¡Lewis Hamilton provoca DIVISIÓN en Ferrari!

Lewis Hamilton estaría provocando división interna en Ferrari en medio de un clima político muy complejo para la Scuderia.

Así lo cuenta AutoRacer.it, fuente bien informada en Italia, sobre los problemas que se viven a la interna del equipo de Maranello: "No es un misterio que no todos los ingenieros de mayor rango hayan estado contentos con las palabras utilizadas en particular por Hamilton esta temporada.

"Ni es un misterio que una cierta parte de los técnicos, los más arraigados, sean alérgicos a cambiar el modo siguiendo las indicaciones de los que vienen de fuera. Algunos básicamente creen que están dirigidos mucho más hacia Hamilton que hacia Leclerc.

"Si no porque el inglés habría hablado con tonos demasiado negativos: desde el coche, de su experiencia llamada pesadilla, hasta las recientes palabras ultra críticas hacia la FIA", apuntó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

