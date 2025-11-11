¡La CRUDA VERDAD detrás de los ataques en Ferrari a Lewis Hamilton!

Ha salido la verdad detrás de los ataques a Lewis Hamilton desde dentro de Ferrari en las últimas horas.

Según información de CorriereDellaSera, las palabras del CEO de la Scuderia de Maranello estaba completamente dirigidlas al siete veces campeón del mundo y la decepción con su rendimiento.

"Orgulloso del doble título ganado en resistencia, decepcionado por la Scuderia de Fórmula 1, pero sobre todo por los pilotos: Leclerc y Hamilton. Son palabras fuertes las pronunciadas por John Elkann en el salón de honor del Coni al margen de la presentación del acuerdo entre Stellantis y la Fundación Milano-Cortina.

"La luna de miel ya había terminado, pero ahora parece que hay un distanciamiento a pesar del contrato multianual. Elkann está decepcionado con su rendimiento, ciertas actitudes, errores y oportunidades perdidas.", señalaron.

Relacionado: ¡Ferrari EXPLOTA contra sus propios pilotos!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!