¡Ferrari EXPLOTA contra sus propios pilotos!

El jefe de Ferrari F1, John Elkann, transmitió un mensaje contundente a sus pilotos, lo cual refleja el terrible ambiente que tiene la escudería.

Evocando un toque de inspiración al estilo de Rihanna. Durante el fin de semana del sprint en Brasil, el equipo sumó apenas seis puntos de 58 posibles, cayendo del segundo al cuarto puesto en el campeonato de constructores, justo detrás de Mercedes y Red Bull.

La carrera principal de Charles Leclerc se vio truncada en la séptima vuelta cuando un choque entre Oscar Piastri y Kimi Antonelli terminó involucrando al piloto monegasco. Por su parte, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, vio sus oportunidades de sumar puntos desvanecerse en la primera vuelta tras colisionar con Franco Colapinto, lo cual dañó el suelo de su monoplaza.

Hamilton acabó retirándose en la vuelta 40, además de recibir una penalización de cinco segundos por el incidente, lo que selló una carrera sin puntos para Ferrari.

Después de la carrera, Elkann habló con la prensa italiana y no escatimó críticas sobre el fin de semana vivido por la escudería. "Brasil ha sido una gran decepción. Si observamos la temporada de Fórmula 1, veremos que nuestros mecánicos están liderando el campeonato con su trabajo en las paradas de boxes, y sin duda nuestros ingenieros han conseguido mejorar el coche. Pero en otros aspectos, no estamos al nivel que debe haber", destacó.

El directivo añadió que es prioritario que los pilotos se concentren en conducir y hablen menos: "Tenemos carreras importantes por delante y aún es posible conseguir un segundo puesto. Bastemos con ver lo que logramos en Baréin, donde conseguimos el título del Campeonato Mundial de Resistencia. Cuando Ferrari está unido, los resultados llegan."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Será posible que Ferrari recupere el segundo puesto?

Actualmente, Ferrari se encuentra a cuatro puntos de Red Bull, a pesar de que la escudería con sede en Milton Keynes ha dependido mayoritariamente de un solo piloto durante gran parte de la temporada 2025. Además, el equipo acumula 36 puntos menos que el segundo clasificado, Mercedes.

Con tres fines de semana de carrera restantes, las actuaciones de Hamilton y Leclerc deberán ser excepcionales para que Ferrari pueda cerrar la brecha frente a un equipo Mercedes tan consolidado.

Por el momento, Hamilton no ha conseguido subir al podio con Ferrari en lo que va de temporada y se sitúa en sexto puesto en la clasificación de pilotos. Por otro lado, Leclerc ha extraído el máximo potencial del SF-25, situándose en quinto lugar, con una diferencia de 66 puntos respecto a su compañero.

El equipo está decidido a terminar lo más alto posible en el campeonato de constructores 2025, antes de que la atención se desplace a 2026, cuando se avecinan importantes cambios en la regulación del deporte.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!