Alonso plantea DUDAS sobre la capacidad de Aston Martin en F1

Fernando Alonso ha señalado que los problemas de Aston Martin parecen no tener arreglo, y esto podría ir más allá del resto de carreras de la temporada.

Después de una carrera en Interlagos donde los resultados no acompañaron al piloto español de Aston Martin, quedando muy rezagado de las principales posiciones, o siquiera para sumar puntos.

Por si eso fuera poco, parece que las cosas para Alonso con Aston Martin no están de la mejor manera, y soltó una auténtica bomba, si no a lo accidentada que fue la carrera, especialmente al inicio.

"No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoraron al menos mejoran bastante", relató Alonso.

"Sí, creo que los demás lo tienen todo listo y en Qatar pasará lo mismo. El viernes será nuestro mejor día”, finalizó Fernando.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

