FRACASO de Hamilton y Alonso en qualy del GP de Brasil
FRACASO de Hamilton y Alonso en qualy del GP de Brasil
Fernando Alonso y Lewis Hamilton han fracasado en la clasificación al Gran Premio de Brasil tras quedar eliminados en la Q2.
El piloto de Aston Martin quedó fuera por apenas 0.016 segundos de diferencia con Nico Hulkenberg, el último clasificado a la Q3. Junto al español, quedaron fuera Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Carlos Sainz.
Max Verstappen y Red Bull Racing sufrieron una doble eliminación en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Brasil. El corredor neerlandés no pudo poner un tiempo suficiente para ponerse dentro de los clasificados para la Q2, siendo este un duro golpe para sus aspiraciones por el Campeonato de Pilotos.
La diferencia con Nico Hulkenberg, el 15º, fue de apenas 0.066 segundos. Junto al cuatro veces campeón del mundo quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Esteban Ocon.
Relacionado: BREAKING: Max Verstappen queda ELIMINADO en Q1 del GP de Brasil
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Brasil?
Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.
El corredor argentino, renovado para 2026, aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Lando Norris se quedó con la mejor vuelta en Interlagos con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto. En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|Nico Hulkenberg
|4
|Fernando Alonso
|5
|Gabriel Bortoleto
|6
|George Russell
|7
|Pierre Gasly
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Liam Lawson
|12
|Alexander Albon
|13
|Esteban Ocon
|14
|Oliver Bearman
|15
|Lance Stroll
|16
|Franco Colapinto
|17
|Max Verstappen
|18
|Charles Leclerc
|19
|Lewis Hamilton
|20
|Yuki Tsunoda
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz
- 1 hour ago
BREAKING: Max Verstappen queda ELIMINADO en Q1 del GP de Brasil
- 2 hours ago
La duración CONFIRMADA del CONTRATO de Franco Colapinto en Alpine
- Hoy 18:00
Fernando Alonso SE BURLA de la MALA clasificación de Hamilton y Verstappen en Brasil
- hace 2 minutos
Franco Colapinto confiesa lo que ARUINÓ su fin de semana con Alpine
- hace 32 minutos
Horarios y canales de televisión para el GP de Brasil
- 1 hour ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- ayer 12:00