Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.

El corredor argentino aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto.

En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.

GP de Brasil 2025: FP1

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Nico Hulkenberg 4 Fernando Alonso 5 Gabriel Bortoleto 6 George Russell 7 Pierre Gasly 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Kimi Antonelli 11 Liam Lawson 12 Alexander Albon 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Max Verstappen 18 Charles Leclerc 19 Lewis Hamilton 20 Yuki Tsunoda

Relacionado: Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Brasil

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores previo al inicio del GP de Brasil?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

1. McLaren 678 puntos

2. Ferrari 356 puntos

3. Mercedes 355 puntos

4. Red Bull Racing 346 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

8. Haas 62 puntos

9. Kick Sauber 60 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!