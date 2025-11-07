Colapinto, por DELANTE de Verstappen; Alonso, P4 en FP1 del GP de Brasil
Colapinto, por DELANTE de Verstappen; Alonso, P4 en FP1 del GP de Brasil
Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.
El corredor argentino aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Lando Norris se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto.
En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.
GP de Brasil 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|Nico Hulkenberg
|4
|Fernando Alonso
|5
|Gabriel Bortoleto
|6
|George Russell
|7
|Pierre Gasly
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Liam Lawson
|12
|Alexander Albon
|13
|Esteban Ocon
|14
|Oliver Bearman
|15
|Lance Stroll
|16
|Franco Colapinto
|17
|Max Verstappen
|18
|Charles Leclerc
|19
|Lewis Hamilton
|20
|Yuki Tsunoda
Relacionado: Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Brasil
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores previo al inicio del GP de Brasil?
El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.
La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.
En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.
Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.
- 1. McLaren 678 puntos
- 2. Ferrari 356 puntos
- 3. Mercedes 355 puntos
- 4. Red Bull Racing 346 puntos
- 5. Williams 111 puntos
- 6. Racing Bulls 72 puntos
- 7. Aston Martin 69 puntos
- 8. Haas 62 puntos
- 9. Kick Sauber 60 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
OFICIAL: Franco Colapinto asegura su FUTURO en F1 para 2026 con Alpine
- 2 hours ago
Colapinto, por DELANTE de Verstappen; Alonso, P4 en FP1 del GP de Brasil
- hace 50 minutos
F1 Noticias Hoy: Problemas de salud para Sainz; Leclerc y la derrota de Ferrari
- Hoy 12:00
Checo Pérez Noticias Hoy: Habla de Max Verstappen; Ferrari le filtra información a Cadillac
- Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: Renovación, mañana; Ponen freno al anuncio; Tristeza en Alpine
- Hoy 01:00
¿Alpine anuncia a Franco Colapinto MAÑANA? Esto dice su MAYOR patrocinador
- Ayer 20:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre