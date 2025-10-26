Norris se lleva el GP de México; Alonso tiene día de pesadilla; Ferrari suma nuevo podio

El Gran Premio de México entregó a Lando Norris la oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada.

Norris se llevó el primer lugar en la carrera en la Ciudad de México, donde el podio junto a él lo completaron Charles Leclerc y Max Verstappen.

El Autódromo Hermanos Rodríguez culminó sus actividades con una carrera que inició con mucho caos y abandonos, pero después terminó siendo con pocas emociones hacia el final.

El inicio tuvo cierta dosis de drama, con los abandonos de Liam Lawson y Nico Hulkenberg rápidamente y una arrancada donde Max tuvo salida de pista pero logró recuperarse

Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras de pesadilla, ya que tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36 por problemas en su monoplaza.

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada igual o mejor al de Pierre Gasly, y aunque no ha logrado sumar puntos, Flavio Briatore seguramente estará poniendo mucha atención a esto.

Carlos Sainz, por su parte, tuvo una carrera bastante discreta junto a Alex Albon, pero quedaron ambos fuera de la zona de puntos con Williams.

Del lado de Mercedes, ambos pilotos se vieron superados y no pudieron competir como en otras ocasiones, ya que aunque Antonelli y Russell sumaron puntos, no terminaron en la parte alta de la parrilla.

Ferrari, por su parte, logró un resultado importante, ya que Leclerc de nuevo sumó un podio a su cuenta, mientras Hamilton acabó dentro de los puntos, dejando claro que el monaguesco es el mejor piloto hoy en Ferrari.

¿Como terminó el Gran Premio de México en 2025?

