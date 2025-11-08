BREAKING: Max Verstappen queda ELIMINADO en Q1 del GP de Brasil

Max Verstappen y Red Bull Racing sufrieron una doble eliminación en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Brasil.

El corredor neerlandés no pudo poner un tiempo suficiente para ponerse dentro de los clasificados para la Q2, siendo este un duro golpe para sus aspiraciones por el Campeonato de Pilotos.

La diferencia con Nico Hulkenberg, el 15º, fue de apenas 0.066 segundos. Junto al cuatro veces campeón del mundo quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Esteban Ocon.

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Brasil?

Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.

El corredor argentino, renovado para 2026, aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta en Interlagos con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto. En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.

